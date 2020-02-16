不講不知道！ 蝦堪稱最優質瘦肉 肝腸是補充營養聖品

寒冬中，加上新冠肺炎疫情延燒，在家該怎麼快速煮出飯來，餵飽自己的胃與心情？寫樂文化以「煮好一鍋白米飯」為志，編寫《飯人食堂》，教你怎樣用傳統鐵鍋、鑄鐵鍋、鑄釜鍋或土鍋，輕鬆煮出一流的米飯料理。

像台灣人人愛的麻油雞飯，是冬天最療癒的終極米飯食譜。書中教你用一只鍋，就能煮出米飯無比Q彈、充滿飯香酒香的美味餐食。書中還特別提醒，白米和水量（米酒＋清水）的比例最好是 1：1，這樣味道最適中。但若煮給小朋友吃，可以完全用清水；若喜歡酒味稍重，不妨全以米酒煮。

不少人到台南必吃的蝦仁飯，書中也有教學。書中指出，台南蝦仁飯從創始店「矮仔成」算起已有90幾年歷史，該店配料選用現剝的火燒蝦蝦仁，加入蔥以大火逼炒出香氣。自己做時，米飯炊煮時加入蝦殼和柴魚熬出的高湯，入口會鮮甜帶有炭香，上桌時擱置一會兒，吸足醬汁後更好吃。如果搭配切片醃漬黃瓜，風味更佳。

臘味煲仔飯也是冬日療癒料理。書中教你，臘腸的香味強烈，容易混到其他食物，如果利用鑄釜鍋的上蓋蒸盤，就可輕鬆蒸煮蔬菜，食材氣味不混雜。

榮新診所營養師李婉萍表示，冬天不妨吃麻油雞飯當早餐，如果能多加點高麗菜、杏鲍菇等菜蔬，可更均衡營養。李婉萍自己就常把麻油雞飯當早餐。

台南蝦仁飯好吃之外，李婉萍說，蝦還是很好的優質蛋白質來源。因為蝦的熱量很低，像劍蝦一隻熱量只有20卡，可說是所有蛋白質肉類中最優質的瘦肉。