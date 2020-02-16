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寒流來襲別輕忽！ 專家曝「最冷時間點」來了

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寒流來襲別輕忽！ 吳德榮：周二清晨最冷

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象局發布低溫特報。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布低溫特報，寒流影響，今天氣溫明顯下降，今晚起至周三各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晚起至明天白天局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，注意防範。

今晚至明天白天低溫區域：橙色燈號（非常寒冷）：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）：新竹市、苗栗縣、台中市、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨鋒面正快速通過。嘉義以北已有降雨回波，台南、高雄也有一些。嘉義以北已有降雨，苗栗以北較明顯。冷空氣南下，各地氣溫逐漸下降。

今天鋒面通過，嘉義以北有明顯降雨，局部地區有較大雨勢；東半部及南部亦有局部短暫雨的機率。鋒面後強冷空氣緊接南下，氣溫驟降、愈晚愈濕冷。上午起氣溫北部18降至9度、中部20降至10度、南部25降至11度、東部24降至10度。

他說，明天起寒流轉乾冷，並沿續至周四清晨；各地晴朗穩定，白天陽光下或不覺冷，早晚輻射冷卻作用加成、非常冷，平地最低氣溫都在10度以下。明天至周三清晨的低溫約可降至6至8度，尤其周二清晨降至最低，應特別注意保暖。

周四白天至周六冷空氣逐日減弱，都是晴朗穩定的天氣；氣溫逐日回升，白天舒適、早晚偏涼微冷，日夜溫差擴大。

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