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兩度邀請達賴喇嘛來台 一代宗師淨心長老圓寂
台灣佛教界一代宗師、光德寺住持淨心長老15日下午傳出圓寂消息，享壽91歲。淨心長老兩度邀約西藏精神領袖達賴喇嘛來台，創下創下宗教交流嶄新歷史。中國佛教會透過臉書發出訊息，並以「慧燈寂滅、法幢摧折、眾生失怙、悲不可抑」16字表達悼念，地方人士與信眾得知噩耗，感佩他在佛教界的貢獻與無私精神。
高雄阿蓮光德寺住持淨心長老是佛教界代表性人物，曾任世界佛教華僧會會長、中國佛教會理事長、高雄縣佛教會理事長、台灣省佛教會理事長等職務。中國佛教會15日下午在臉書通告，淨心長老於109年2月15日下午3點50分在高雄德光寺安詳示寂。
光德寺網站記載，光德寺創建於民國16年，淨心長老從民國52年擔任住持至今，歷年創辦光兒進修班（托兒所、幼稚園）、淨覺佛學院與淨覺育幼院等機構，光德寺在地方鄉民心中，是個不可缺少的精神堡壘；1997年、2001年，淨心長老邀請藏傳佛教領袖達賴喇嘛到台灣弘法，漢藏佛教交流寫下一頁歷史。
淨心長老擔任住持超過半世紀，光德寺是地方信仰中心，蔡英文總統、國民黨前主席吳敦義、立法院前院長王金平、高雄市長韓國瑜等政壇人士與光德寺往來密切，沒有藍綠之分。
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