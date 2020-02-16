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孩子愛喝手搖飲料 真的可能發生性早熟？

聯合報 / 記者 / 羅真
一杯含糖飲料約含20顆方糖，紓壓不成反肥胖，根據研究，也容易造成性早熟。本報資料照片

孩子愛喝手搖飲料，可能發生性早熟？振興醫院新生兒科主任喻永生指出，台灣學童「轉大人」的時間點似乎越來越早，振興醫院兒科團隊研究發現，過去30年來，我國女童初經年齡每十年降0.43歲，男童睪丸快速變大的年齡也下降中，這會使孩子日後罹患三高與癌症風險提升。

醫療團隊根據過去文獻，發現性早熟可能源於肥胖以及生活中的塑化劑暴露，其中包括經常接觸塑膠吸管、塑膠飲料杯等。

性早熟的定義是女童八歲前胸部發育、九歲半前初經到來，男童九歲前睪丸尺寸逾十毫升，不少兒科醫師在臨床上發現性早熟的孩子愈來愈多。

有鑑於此，振興醫院爬梳過去30年來的四篇本土文獻，發現台灣女童初經年齡每十年降0.43歲，1987年初經來時年齡平均為12.86歲，2018年則降至11.35歲。另也發現，男童睪丸快速變大的年齡也比20年前提前了一歲，這個趨勢持續進展中。

性早熟帶來的負面影響之一是身高可能輸人，因為這群孩子的生長盤會提早關閉，最終身高往往較矮。此外，2008年國際期刊《小兒科》、2013年《國際肥胖期刊》、《國際內分泌及新陳代謝期刊》等文獻指，兒童第二性徵提早發育，日後罹患代謝症候群、心血管疾病、乳癌、睪丸癌與攝護腺癌等風險會增加。

肥胖也易引起性早熟

在性早熟的原因方面，成功大學環境微量毒物研究中心曾有論文顯示女童性早熟可能與塑化劑暴露有關，目前已知自來水、寶特瓶、手搖杯、吸管、沐浴乳、洗髮精與魚類等都可能殘留塑膠微粒或塑化劑，干擾孩子內分泌、催化早熟；另外，文獻顯示肥胖也是引起性早熟的危險因子。

如果家長希望延緩孩子晚點關閉生長板，可將孩子攜至小兒內分泌門診進行評估，必要時可透過荷爾蒙抑制拮抗劑使腦下垂體分泌的男、女性荷爾蒙下降，進而達成生長板延後關閉之效。

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