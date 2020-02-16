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生理期吃冰棒沒事 這病讓她經痛到不行

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導
養好脾胃4招。資料來源／台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科兼任醫師周宗翰

年過30歲的小葵過去從不曾經痛，還曾經向朋友炫耀生理期喝冰飲、吃冰棒都沒有問題，不過最近半年開始每月疼痛，而且持續加劇，甚至痛到發抖、冒汗。至婦產科接受陰道超音波檢查發現，原來兩邊卵巢都長了巧克力囊腫，生理期來發作，才疼痛不已。

為從根本調整體質，小葵同時尋求中醫治療。中醫師評估，她之所以會產生巧克力囊腫，很可能與她天生消化不良、便秘等情形有關。在用藥治療脹氣、便秘與針灸子宮等後，她的經痛逐漸趨緩，症狀獲得穩定控制。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科兼任醫師周宗翰表示，巧克力囊腫是子宮內膜異位症的一種，是子宮內膜組織因不明原因跑到子宮內膜以外的地方生長發育，長在卵巢就稱為巧克力囊腫。

周宗翰表示，中醫觀察到，婦科問題經常與脾胃功能有關。脾胃負責運輸與消化營養，也是氣血生化之源，如果脾土虛衰、不能生血統血，那麼經血、懷孕、生產等婦科相關疾病可能發生。

他舉例，脾氣不升反而下陷，可能導致月經過多、崩漏、子宮下垂、滑胎、小產、白帶淋漓等問題；胃氣不降反而上逆，則可能出現行經噁心、妊娠惡阻等症狀。

周宗翰表示，脾胃功能減弱的其中一項常見原因是食用生冷食物，生冷食物可能澆熄脾胃能量，影響消化吸收功能，使身體的廢物與毒素無法順利排出體外，阻礙體內氣血運行，子宮變得較寒。

要養好脾胃，除了減少吃生冷食物、多運動，還應每日吃早餐，早餐時間點宜選在上午7時至9時這段胃經最旺盛之時。此時進食能讓身體好好消化吸收所攝取的營養，胃氣旺盛則氣血得生；上午9時後脾經旺盛，能經由運化功能將食物轉化成營養素，並經由血液輸送至五臟，使人有充足活力應付整天工作。

周宗翰表示，另可藉由按壓穴道促進血液循環，以減少瘀血與伴隨而來的疾病，公孫穴是其中一個重要穴道。公孫穴的位置在足内側緣，具有調動脾臟、脾經的運血能力，能將血液輸送至全身來通氣、活血、解瘀，並促進小腸蠕動、助消化，改善腸胃與免疫的功能。

除了公孫穴，他說，還可手推小腿內側脾經循行部位，像是三陰交穴、陰陵泉穴、漏谷穴、地機穴等。每天以大拇指用力按壓約三分鐘，對於婦科疾病的改善也有助益。

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