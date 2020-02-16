口罩DIY不求人 慈濟發動全台志工製作教學布口罩

聯合報 / 記者陳宛茜／即時報導
慈濟基金會認為，透過自製「布口罩」，不但可重複使用，更能將醫療級口罩留給第一線防疫、醫護人員。圖/慈濟提供

新冠肺炎疫情險峻，口罩一罩難求。 慈濟基金會為讓醫療級口罩留給需要的人，讓非醫療及非防疫第一線人員有充足的防疫口罩可使用，特透過全台志工進行「布口罩製作教學」。

慈濟基金會表示，中央流行疫情指揮中心曾多次呼籲，並透過影音宣導健康民眾不用戴口罩，目前研究指出，「2019新型冠狀病毒」主要是透過飛沫感染。因此，民眾若是擔心健康又沒有充足的醫療口罩，其實選用布質口罩，並保持替換洗滌的習慣，也可以阻絕一定比率的飛沫。

慈濟志工在2月初，即著手規劃進行自製布口罩，也透過網路宣導獲得各界響應報名，因為受到防疫而延後開學的影響，在雙和靜思堂吸引不少學生主動報名參加，布口罩製作以分工、分組的方式，依照流程SOP進行區分為「描圖區」、「燙摺區」、「車縫區」、「翻面修剪區」、「熨燙裝箱區」及「輸送區」。志工製作的布口罩，將提供給在醫療院所上班的行政同仁，或慈濟環保志工、訪視志工等慈濟的第二線人員。

家住彰化、目前就讀虎尾科技大學二年級的廖浚頡，帶著兩個弟弟廖淂程及廖昞享，三兄弟一早自行坐火車北上響應慈濟活動。從沒有碰過裁縫的廖浚頡選擇「車縫區」。就讀理工相關科系的他，首度嘗試踩著裁縫車、感覺相當新鮮。最小的弟弟廖昞享則在「熨燙裝箱區」，首次嘗試使用熨斗，動作一開始有些生澀，慈濟志工在旁細細指導。

在「描圖區」，目前就讀中原大學建築系一年級的林懷謙，則是帶著就讀花蓮女中美術班的妹妹林詠丞參加，兩人因為都有繪圖、繪畫的相關背景，所以希望發揮專長，加速布口罩的製作進度。

慈濟表示，民眾在缺少醫療口罩時，在一般日常生活使用布質口罩，也是一種自愛、愛人的行為。同時也請不要忘記，除了使用口罩外，世界衛生組織與衛福部更提醒，「勤洗手」跟「戴口罩」一樣重要。生活習慣做得好，全民防疫更有效。

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