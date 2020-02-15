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三航廈難產 桃機董事長王明德3月屆齡不續任

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導

桃園機場第三航廈設計華麗，但施作成本過高，三度流標，交通部要求桃園機場公司二月中前交出變更設計報告，機場公司報告本周報交通部後，桃機提出三航廈變更設計期程延後一年，主體航廈增加96億預算，總計畫增加逾160億，但交通部不同意該方案並認為理由不夠充分。政院今天上午召開會議後，今天傍晚確定桃機董事長王明德屆齡不延任，桃機3月3日將召開董事會，傳出將由交通部次長祁文中或民航局長林國顯暫時代理，另台灣世曦董事長周禮良任期也將到3月5日，但交通部未證實。

桃機第三航廈主體工程因規模龐大、介面複雜，技術難度高，原預算為396億元，2018年8月與交通部研議後，12月將原主體航廈工程標拆分為土建工程、機電工程，並在去年1月9日獲行政院核定，總計畫經費從747億元增加為789億元，其中主體航廈土建工程預算約340億元、機電工程預算為108億元，完工期從2020年底延至2023年底，2024年初試營運。

然而三航廈主體工程日前面臨三度流標，交通部長林佳龍去年8月要求桃機在半年內提出解決方案，並在不增加預算前提下採簡化設計。桃機公司本周一將報告交到交通部，根據規畫，建築維持原來建築意象、但採簡約設計後，修正建設計畫預計增加經費，連帶相關工程增加後，主體航廈增加近百億預算，總計畫增加逾160億，工期延後一年。

交通部本月11日召開會議，當天交通部長林佳龍僅簡單聲明後就到行政院開會，會議由交通部次長祁文中主持，但會中針對簡約設計後經費要再增加160億提出諸多質疑，桃機雖然解釋雖然材料數量減少，但單價確提高，尤其近年受到前瞻建設影響，廠商不願接這燙手山芋，人事成本等金額也都大幅提高。

但會中交通部認為桃機不能只參考廠商報價、市場狀況，就增加預算，否則交通部也難以向行政院爭取增加預算。據轉述，當天會中就有提到要「調整人事」，與會人員透露，其中一人是周禮良，他已在去年11月被通知做到3月5日，另一人就是王明德。

當天會後傳出交通部不滿桃機報告，也引發桃機內部不滿，認為雖然採取簡約設計，但成本增加、廠商不接，再拖下去不是辦法，交通部與桃機矛盾也浮上檯面。

據了解，今天傍晚已確認王明德將屆齡不延任，桃機將在3月3日召開董事會，傳出將由過去曾督導桃機的祁文中或林國顯暫時代理，但交通部未證實。

王明德有土木、營運管理專才，過去是桃園縣政府工務局長、副縣長、台灣營建研究院院長，也是桃園市副市長，受桃園市長鄭文燦重用，前年在桃機董事長曾大仁請辭獲准後，王明德前年12月接任桃機董事長，就遇上桃機三航廈難題，如今被要求屆齡不延任，王明德僅表示，當時鄭市長推薦他來桃機，他只希望把事情做好，但「上台是機會、下台是智慧」，他會休息一下。

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