健保大數據／4大醫療院所 治療胃食道逆流有效

●台北馬偕

107年胃食道逆流的就診人次，依醫院層級排名，台北馬偕位居醫學中心第一位，達2萬9547人次。

台北馬偕胃腸肝膽科主任陳銘仁分析，馬偕就診人數位居第一，與台北市中山區人口稠密，周邊高度商業化公司行號林立，醫院就醫便利性與提供全方位的診治有關。另外，醫學中心的病人重、難症共病多，如高血壓、糖尿病、心臟疾病、長期臥床、過度肥胖等，也與胃食道逆流有關。

依國內外消化醫學會指引，除非是緊急狀況，像是已經出現體重減輕、吞嚥困難等症狀必須開立胃鏡檢查，一般會先採取症狀治療，先給予抑制胃酸的藥物，並針對病人的不良習慣或是其他成因做調整，再依照用藥後改善的程度，評估是否要做胃鏡。

陳銘仁表示，台北馬偕診斷胃食道逆流的流程與其他醫院診所無異，但針對協助難治性的胃食道逆流病人，馬偕因應需求開設「胃食道逆流與胃腸蠕動特別門診」，以24小時食道酸鹼度測定或同位素做胃食道閃爍掃描，協助病因診斷。加上馬偕消化系內視鏡指導醫師人數，位居全國第四，一旦需要照胃鏡等檢查，皆能給予最佳協助。

針對嚴重胃食道逆流患者，需執行抗逆流的胃底折折手術或減重手術，皆會由胃腸肝膽科與胸腔外科、肥胖防治中心跨團隊會議後建議施行。

●北市聯醫

台北市立聯合醫院是胃食道逆流就診人數最多的區域醫院。仁愛院區醫務長陳冠仰指出，胃食道逆流症狀常有胸痛、喉嚨不舒服等，不知情患者會先去看心臟科、胸腔科或耳鼻喉科，聯醫他科醫師會協助轉介到消化內科，避免耽誤患者治療，必要時也會評估患者情況搭配身心科治療。

陳冠仰表示，約20年前，台灣、新加坡及日本的胃食道逆流患者占腸胃科門診與健檢的3%到7%，台灣不到5%，如今卻增加到近30%，與美國發展趨勢一致。食道癌、食道腺癌發生率也增加，但多數人卻不知胃食道逆流有食道癌化的可能。

由於北市聯醫各科醫師會相互交流，整體對胃食道逆流有一定認知，他科醫師若發現異常，都會轉診到消化內科，讓患者更快獲得妥善治療。逆流問題常與工作或生活壓力大有關，因此必要時也會聯合身心科醫師做整體治療。

陳冠仰表示，治療的根本還是在改變飲食習慣，飲食控制後，內外科治療才有意義。有些人愛點套餐、吃消夜或多吃幾碗飯就容易破功。民眾若早上醒來發現有喉嚨卡卡、呼吸不過來、喉嚨痛甚至聲音變沙啞等情況，過一陣子或喝點水後還沒有好轉，就應考慮就診檢查是否有逆流問題。

●北醫附醫

治療胃食道逆流人數，台北醫學大學附設醫院在全台區域醫院排名中，位居第二，107年總計有30697人就診。

北醫附醫消化內科主任唐瑞祥分析，胃食道逆流就醫人數高，主要與北醫附醫位處於都會區有絕對關係。胃食道逆流屬於文明病，精神壓力大、嗜吃甜食、愛喝咖啡等，皆會增加罹患胃食道逆流的機率，加上都會區的民眾病識感相對高，也提升就醫的比例。

唐瑞祥表示，胃食道逆流患者就醫，最擔心照胃鏡的等待時間冗長，北醫附醫將病歷全面電子化後，資料與檢驗室連動，患者只要診斷疑似胃食道逆流，皆能在診間內完成預約照胃鏡時間，與先前需要自己跑檢驗室預約時間，大幅縮短兩倍以上時間。

只要患者時間能夠配合，幾乎都能在看診後一周內排到照胃鏡時間。根據統計，北醫附醫照胃鏡的患者，約有五成以上選擇無痛胃鏡，院內施打麻醉者，統統為麻醉科醫師，每次照胃鏡約20分鐘完成。

唐瑞祥表示，院內規定，每完成一位患者，就得立即完成報告登載，能讓患者馬上銜接下次就診。只要照胃鏡確認有胃食道逆流的症狀，健保即可給付胃食道逆流的藥物，患者不必為了確診跑醫院好幾趟，部分患者是因為北醫附醫的檢查排程快，口耳相傳來就診的。

●曾建森胃腸肝膽專科診所

胃食道逆流患者，在基層診所就醫者不少。根據健保數據，全台基層診所中，以高雄市曾建森胃腸肝膽專科診所的19,503人最多。

院長曾建森表示，胃食道逆流一向是就診患者大宗，約占五成左右。患者平均年齡50多歲，多是飲食習慣不佳，輪班工作者尤難治療，因三餐不定時，反覆發病，有患者前前後後看了兩、三年，一有不適症狀就回診拿藥。曾建森提醒，胃食道逆流背後病因多，治療方式更因人而異，別買成藥吃，應就醫檢查找出病因。

曾建森表示，人體在三餐前及半夜胃酸分泌量較高，如果很晚下班才吃東西，吃完又馬上躺下睡覺，為消化食物而分泌的胃酸跑到食道內，長期下來除了持續胃痛、胃脹、夜咳，還可能造成食道狹窄、引發「巴瑞特氏食道症」的癌前病變，嚴重者更可能惡化成食道癌。

曾建森說，有名60多歲婦人近年來覺得胃酸過多、胃痛、吃不下東西，最近因體重變輕才被家屬帶來就醫，一檢查已罹患胃癌。

此外，不少患者習慣胃不舒服就買成藥服用，但有些症狀是因幽門桿菌感染、自律神經失調導致的胃酸分泌或腸胃蠕動功能異常，或是腹部有腫瘤壓迫造成，建議最好就醫詳細檢查，並讓醫師依藥物治療反應來調控用藥，達到最佳治療效果。