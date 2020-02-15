健保大數據／做到這兩件事 胃食道逆流不再復發

胃食道逆流成因不只是喝咖啡、吃甜食，醫師指出，壓力過大也可能影響下食道括約肌鬆弛，肥胖則可能導致橫膈膜裂孔擴大，這些危險因子均容易使胃酸往上衝，造成胃食道逆流。

台灣消化系內視鏡醫學會理事、安南醫院醫療副院長許秉毅說明，食道與胃交界處有個稱作賁門的開關，正常情況是關閉的，當嘴巴吞進食物時，它會開啟讓食物進入，而後隨即關上，以避免胃中的食物逆流而上。管控賁門鬆緊的是下食道括約肌，一旦鬆弛就會讓賁門無法緊閉，使得胃酸容易逆流而上。

下食道括約肌鬆弛的危險因子除了老化，還包括抽菸、壓力大、使用高血壓藥或安眠鎮靜藥、經常攝取咖啡、酒精、辣食、甜食與油炸食物等。另外，陳銘仁表示，暴飲暴食會讓胃排空時間延遲，使得胃中食物較易回流。

胃食道逆流還有另一種發生原理，就是橫膈膜裂孔擴大。許秉毅說明，人體食道須先鑽進橫膈膜上的一個小裂孔再進入到腹腔，橫膈膜的肌肉會將食道裂孔掐緊，但肥胖可能使腹腔內的組織往橫膈膜推擠、把裂孔撐大，因此容易發生胃酸或膽汁逆流往上的現象。經常喝酒催吐的人，他們的胃時常撞擊橫膈膜，也容易發生這種現象。

當不舒服的症狀出現時，臨床上有幾種檢查工具。健保數據顯示，107年患者接受上消化道泛內視鏡檢查件數達20萬7206件，其他檢查均少人使用。

1.上消化道內視鏡檢查

許秉毅說明，上消化道內視鏡檢查就是胃鏡檢查，胃鏡經由口腔伸入喉嚨，可檢查食道與胃部等器官，醫師可藉由內視鏡觀察與診斷消化道疾病，同時也有切取組織送病理化驗或切除瘜肉等功能，臨床上應用廣泛。

不過，約有半數胃食道逆流患者照胃鏡並無異狀，此時可優先考慮使用目前臨床上最有效的治療藥物，也就是氫離子幫浦阻斷劑試試看，有機會緩解不適。由於胃鏡檢查無異狀者，健保不給付這項藥品，因此需要自費，不過一顆僅約12元，短期吃並不貴。

2.24小時食道酸鹼度測定

當胃鏡檢查無異狀，也可以考慮進行24小時食道酸鹼度測定，這項檢查將管線經鼻孔陸續進入食道與胃部，如果胃酸往上湧，就能測得食道變酸，但因為檢查過程不適，鮮少人使用。

有時患者的症狀可能不是來自胃酸逆流，而是膽汁或氣體逆流，此時可使用24小時食道酸鹼度及電阻測定，若是液體湧上電阻會下降，若是嗝氣往上電阻則會上升。

3.上消化道攝影

上消化道攝影是讓患者喝下顯影劑，觀察胃收縮時是否有異物往上逆流，但可能沒這麼剛好能觀察到胃液逆流，因此這項檢查較不敏感。很少數患者的胸痛症狀是源於食道痙攣，此時可用食道測壓檢查觀察是否有食道痙攣的情形。

安南醫院醫療副院長許秉毅提醒，胃食道逆流不是用藥就一勞永逸，其復發機率高達六成，若能同時搭配良好的飲食與生活習慣，復發風險就可能降至四成。

好習慣像是減少吸菸以及避免咖啡、酒精、辣食、甜食與油炸食物等，建議每餐吃七分飽就好，飽餐後散步五到十分鐘使胃酸往下流。晚上睡覺可將上半身稍稍墊高，上半身與下半身約呈30度，藉由姿勢引導胃酸順著地心引力而下。做到這兩件事，胃食道逆流可望不再復發。

嘉義長庚醫院中醫科、健康資訊暨流行病學研究室副教授楊曜旭表示，腸胃疾病調理的大原則是「三分治、七分養」，除了藥物治療，患者宜保持心情愉快、三餐正常飲食、細嚼慢嚥、減少刺激性食物與菸酒。

其中在飲食方面，牛奶、乳製品雖然可以緩衝胃酸，但可能會引起脹氣不適，所以應該適量喝；富含膠質的食物，像是地瓜葉、秋葵、黑木耳、白木耳、紫菜、海帶、豬腳筋、雞爪、海參等，都適合胃食道逆流患者食用。