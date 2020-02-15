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健保大數據／每四人就有人一人胃食道逆流

聯合報 / 記者楊雅棠／即時報導
胃食道逆流示意圖 圖/123RF

雖然健保統計顯示，胃食道逆流就醫人數逐年成長，到107年已有76萬5303人，但實際上有胃食道逆流的患者應該更多。

振興醫院胃腸肝膽科醫師黃信閎表示，臨床估計胃食道逆流盛行率應有25%至30%，相當於每四人中就有一人深受其擾。但以健保統計就醫人數計算，就診人數不及80萬人，盛行率僅約3%，就醫人數遠不及實際的患者人數。

台北榮總內科部部主任侯明志認為，推估實際人數與就醫人數出現如此大的落差，主要因為胃食道逆流是很常見的疾病，且靠症狀作為診斷。只要符合典型症狀，患者經常感覺自己胃酸逆流、口酸、口苦、上腹痛、惡心以及胸口灼熱，就自我診斷有胃食道逆流。

若症狀輕微，未對日常生活造成太大困擾與痛苦，侯明志臨床觀察，許多人不一定會去就醫，有人自我調整飲食習慣，有人自行到藥局買成藥，有些人乾脆不管它。所以，並非所有胃食道流患者都會就醫治療，而就醫治療的患者也可能因症狀比較嚴重，因而比較積極尋求協助。

也因為胃食道逆流以症狀作為診斷依據，並非所有患者都必須接受檢查。根據健保署統計，因食胃道逆流就醫的患者中，若接受檢查，以胃鏡最多，以民國107年為例，有20萬7206件，其次為上消化道攝影1101件，其餘還有食道機能檢查、胃腸道運動性檢查，但件數較少，皆不及500件，24小時食道酸鹼度測定僅13件。

民國107年因胃食道逆流就醫患者近77萬人，胃鏡檢查20萬7206件，健保署長李伯璋指出，他相信臨床醫師不會病人一來就「統統抓去做胃鏡」，上述統計也顯示，胃鏡檢查可能用於針對疾病做進一步鑑別診斷。

黃信閎說明，胃食道逆流主要以症狀來診斷，通常臨床上用藥後狀況改善程度不佳的「頑固型病人」，有時才會安排進一步檢查。胃鏡主要用來評估胃食道逆流的嚴重度，確認是否有食道上皮破損或是異常增生、腫瘤，加上台灣幽門螺旋桿菌盛行高，胃鏡檢查也可協助進一步確認。

另外，有些病患真的有「逆流」，也有典型症狀，但胃鏡檢查正常，此時可能需要進一步做食道機能檢查、24小時食道酸鹼度測定和胃腸道運動性檢查，利用阻力測試確認是否有氣體或液體逆流，以及因可能混有十二指腸液，雖有液體逆流但非酸性。但黃信閎也表示，並非所有醫院都有食道機能檢查和24小時食道酸鹼度測定等檢查設備。

前面提到有些胃道逆患者未求醫，自行買藥。其實就醫治療胃食道逆流，通常投以藥物便有很好的效果，侯明志表示，臨床常用制酸劑，尤其給予以氫離子幫浦阻斷劑（PPI）之後，約七成以上病人症狀改善。但健保目前規定，患者必須經由胃鏡檢查，符合標準才能開立。

侯明志表示，導致胃食道逆流的原因多，有症狀但內視鏡檢測無異常的患者近50%，歐美只要病患就醫就立即投以PPI，治療效果佳，也可節省胃鏡檢查花費。

胃食道逆流常見用藥為不同程度的制酸劑、增加腸胃蠕動藥劑以及胃粘膜保護劑。侯明志表示，胃食道逆流雖然是給予藥物就能見效的「簡單」疾病，但用西醫治療病人的滿意度也只有六成，因此很多民眾還是會尋求中醫或是其他另類治療。

中醫師公會全聯會理事長柯富揚則表示，西醫主要治療胃、治療胃酸，中醫觀點認為，胃食道逆流是「肝胃不合、肝木剋脾土」，最大的關鍵是處理情緒、壓力。此外肥胖、穿著等可能造成腹部壓力高，也會影響下食道括約肌收縮，中醫從根本來治療，而不只有制酸。

但柯富揚也認為，過去中醫以「望聞問切」作為診療方式，現在則要加上「查」，藉由現代科學儀器，更能驗證，因此中西醫若能緊密結合，對患者會更有保障。

107年胃食道逆流患者就醫次數 元氣周報/製表

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