健保大數據／胃食道逆流患者 50歲～59歲是高峰

胃食道逆流長期困擾許多人，很多人太陽下山就不敢吃甜食，甚至連晚餐都不敢選擇湯湯水水的食物，或是乾脆不喝湯，以免吃了之後一股灼熱感湧上胸口。有時晚上躺在床上準備好眠，卻一股酸味上湧，得馬上坐起來，胃裡酸性物質逆流刺激食道，真讓人不舒服。

上述火燒心和胃酸上湧是胃食道逆流的典型症狀，其他常見症狀還包括吞嚥困難或進食疼痛，甚至於胃灼熱。而不同於火燒心的灼熱感，有些胃食道逆流會伴隨著胸痛，讓人疑心自己心絞痛，而慢性咳嗽、聲音沙啞、夜間氣喘，也可能是胃食道逆流的表現。

胃食道逆流如此讓人難受，健保大數據也顯示，近三年胃食道逆流就醫人數逐年成長，民國105年就醫總人數為61萬5004人、106年70萬9629人、107年76萬5303人。患者以50歲到59歲最多，近三年來占率大約維持22%，其次則為60歲到69歲，約占19%左右，受胃食道逆流苦惱者，女多於男。

健保署長李伯璋表示，隨著現代人工作壓力大，胃食道逆流患者愈來愈多，而受到廣告及衛教的影響，大多數民眾對胃食道逆流有一定程度的認識，多知道這是消化系統的疾病，若是到醫院求醫，主要還是消化內科為就診科別，部分規模較小的醫院或診所沒有分次專科，便以內科為主要就診科別。

統計顯示，大部分的胃食道逆流患者在門診治療，107年胃食道逆流患者門診人數76萬多人，平均就診2.79次。相較之下，因胃食道逆流住院人數非常少，107年全年4963人因胃食道逆流住院，平均住院次數約1.03次。

至於就醫科別，患者大多數在消化內科就醫，就醫人次94萬2711件，占44.4%，其次是內科，就醫人次46萬9386件，占22.1%；中醫科及家醫科也都超過20萬件，分別10.1%和9.7%；13萬4953人次選擇耳鼻喉科就診，占6.4%。另外，也有2萬7132人次選擇胸腔內科、1萬7766人次在心臟血管內科就診。

李伯璋則表示，胃食道逆流典型症狀包括胃酸逆流、口酸、口苦、上腹痛、惡心等，中醫可協助調解症狀；至於民眾選擇耳鼻喉科就診，可能是要看食道有沒有問題，不論是在哪個科別，只要是能夠鑑別診斷，後續就能得到合宜的醫療。

分析107年胃食道逆流患者選擇的就醫層級，近一半選擇基層院所，約四分之一選擇區域醫院。申報量排行前五名診所都超過1萬多人次，排名第一的診所就醫人次更高達1萬9503，將近2萬。

全台就醫人次最多的區域醫院，前五名都超過2萬多人次，排名第一的台北市聯醫就醫人次更高達5萬8752，第二的台北附醫則為3萬697。

醫學中心以台北馬偕排名第一，就診人次2萬9547，接下來依序為國泰醫院的2萬3309人次、中國附醫的2萬3292人次，台大醫院和台北榮總也分別有2萬2295和2萬1295人次就醫。

對於胃食道逆流患者就醫以區域醫院及診所就診人次較多，李伯璋表示，健保署推動分級醫療，希望醫學中心妥善照顧急重症者，胃食道逆流是常見的疾病，在基層醫療院所就能被診斷、治療，因此病患能留在一般區域或地區醫院被妥善照顧是健保署的目標。