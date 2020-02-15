寒流來了！今穿短袖明大衣 周二周三清晨下探7度

今天白天天氣暖，不少人穿短袖出門，但變天了，寒流來了，民眾會超有感。

氣象局今天指出，今(15日)晚間起鋒面通過，各地陸續下雨，深夜雨勢比較明顯，降雨要到星期一清晨才會停。今晚鋒面過後，明(16日)天寒流緊接南下，明天白天北台灣開始明顯變冷，中南部明晚入夜後也會明顯降溫，越晚天氣越冷。

氣象局說，明天中部以北及東北部將明顯轉冷，溫度會由清晨的17到20度一路下降到晚上只剩10到12度，氣象局已針對台中以北及宜蘭發布低溫特報，其他地方白天仍有21到25度高溫，晚上開始也將轉冷。

預計這波寒流至少持續到19日(周三)清晨，這段時間各地天氣寒冷，17日(周一)起晴朗穩定，白天也會稍回升一點，屬於乾冷天氣型態，但入夜後到清晨很多地方都可能10度以下。