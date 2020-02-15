聽新聞
test
0:00 / 0:00
寒流來了！今穿短袖明大衣 周二周三清晨下探7度
今天白天天氣暖，不少人穿短袖出門，但變天了，寒流來了，民眾會超有感。
氣象局今天指出，今(15日)晚間起鋒面通過，各地陸續下雨，深夜雨勢比較明顯，降雨要到星期一清晨才會停。今晚鋒面過後，明(16日)天寒流緊接南下，明天白天北台灣開始明顯變冷，中南部明晚入夜後也會明顯降溫，越晚天氣越冷。
氣象局說，明天中部以北及東北部將明顯轉冷，溫度會由清晨的17到20度一路下降到晚上只剩10到12度，氣象局已針對台中以北及宜蘭發布低溫特報，其他地方白天仍有21到25度高溫，晚上開始也將轉冷。
預計這波寒流至少持續到19日(周三)清晨，這段時間各地天氣寒冷，17日(周一)起晴朗穩定，白天也會稍回升一點，屬於乾冷天氣型態，但入夜後到清晨很多地方都可能10度以下。
氣象局表示，下周一至下周三清晨(17日至19日清晨)各地天氣寒冷，夜晚清晨局部地區10度以下，周二及周三清晨會是這波寒流最低溫的時候，屆時台南以北及宜蘭、花蓮低溫將下探7至11度，空曠地區會更低，高屏及台東也只有12、13度，白天北台灣局部地方高溫不超過12度，其他地方可上升至接近20度或以上。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言