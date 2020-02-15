口罩更容易買到 高市明起26家衛生所加入代售點

為讓民眾更容易買到口罩，高雄市衛生局今晚宣布將有26區衛生所加入代售「實名制口罩」據點，民眾可上高雄市衛生局網頁查詢代售點，並事先電話查詢口罩剩餘數量，以免撲空。

衛生局表示，口罩實名制2月6日在全台健保藥局上路，高雄市除了都會區10區12所衛生所（三民、三民第二、楠梓、小港、苓雅、前鎮、左營、新興、旗津、鼓山、大社、鳯山第二衛生所）外，其餘26區26所衛生所，將自明天（2月16日）起，不分假日代售口罩，以達便民服務。

衛生局說，民眾購買口罩規定維持每張健保卡可購買2片口罩，售價10元，每隔7天後，才能重新再購買。為分散購買人潮，身分證字號末碼雙號者可於每周二、四、六購買，單號者可於每周一、三、五購買，周末則不限定身分證字號，開放全民皆可購買。兒童口罩僅限12歲以下（民國97年後出生者）兒童健保卡購買。

衛生所每日代售數量限成人200片、小孩50片，為避免民眾前往購置撲空，高雄市衛生局在網頁上公告代售實名制口罩的衛生所及聯絡電話，欲前往購買口罩民眾可先電話詢問，以免向隅。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，口罩實名制上路後，代售點從超商改為健保藥局，在數量上有些落差，因應更多衛生所加入販售點的便民、利民措施，釋出口罩更多，減少民眾大排長龍的困擾。