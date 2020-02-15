晚間七時花蓮規模5.5地震！北台有感連兩震 花蓮震度4級
今天晚間7時北台灣接連發生兩起規模5.5、5.1有感地震，第一次台北大樓明顯搖晃10秒以上，花蓮民眾也直呼至少搖了30秒以上，7時05分又發生一次，兩起震央都在花蓮縣壽豐鄉，屬淺層地震，花蓮最大震度都是4級，全台有感。
氣象局表示，晚間7時發生規模5.5地震，花蓮縣壽豐鄉深度10公里，花蓮震度4級，南投、台中、宜蘭、桃園、彰化、雲林、苗栗3級，台東、嘉義、新竹、台南、台北2級，高雄、屏東、澎湖1級。
氣象局表示，晚間7時05分地震規模5.1，震央同樣在花蓮縣壽豐鄉，深度僅8公里，花蓮震度4級，宜蘭3級，南投、台中、桃園、雲林、彰化、苗栗、新竹、嘉義、台北2級，台東、台南1級。
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