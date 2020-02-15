小黃駕駛1天1片口罩 交部允朝「一周領一次7片」努力

交通部長林佳龍今天下午與計程車駕駛員代表座談，計程車駕駛員代表多肯定交通部在行政院支持下爭取口罩，提供第一線計程車司機使用，但對各縣市、公會發放數量不一感到困擾；林佳龍允諾改善，也指出目前口罩供給數量穩定，計程車駕駛「一人一天一片」政策不變，但指示公路總局協調各縣市，朝「一周領一次，一次領七片」方向努力。

交通部長林佳龍率公路總局局長陳彥伯、交通部路政司副司長張舜清等人出席今下午座談，包括汽車運輸業駕駛員全國總工會、全國駕駛員職業總工會、全民計程車協會、桃園國際機場排班計程車自律委員會，桃園市、新竹市、宜蘭縣汽車駕駛員職業工會都派代表出席。

交通部表示，在行政院支持下向中央疫情指揮中心爭取配發計程車、客運業駕駛口罩，近日委由直轄市政府交通局與公路總局所屬監理所，以1個5元統一售價供駕駛購買。但與會代表認為，目前各單位發放的數量不統一，各單位一次賣10片、7片、2片的都有，造成許多計程車駕駛困惑，也讓公協會十分困擾，盼交通部能統一。

也有代表指出，目前規定自中港澳等地轉機入境台灣的旅客，必須居家檢疫14天，依規定不得搭乘大眾運輸工具，因此這些旅客離開機場後，多搭乘計程車返家。若有乘客後來被確診罹患武漢肺炎，則計程車駕駛也可能被居家隔離，隔離期間駕駛無法工作、沒有收入，不僅家計出現問題，汽車貸款利息更沒著落，盼交通部能協調衛服部，提供這些駕駛社會福利或社會救濟的補助。

也有業者指出，前此SARS期間，交通部以油票方式補貼計程車業者500公升，盼這次的補貼，而這次疫情不亞於當年，盼也能比照前次，至少補貼業者500公升的油資；另也有代表盼交通部除口罩外，亦可提供酒精供其購買。

對於業者的問題，林佳龍回應，計程車駕駛必須在第一線服務民眾，且車輛為密閉空間，風險更高，所以防疫的要求也更高，因此提供駕駛「一人一天一片」的口罩，未來也將提供酒精供駕駛購買，對於各縣市、公會發放數量與頻率不一致的問題，林部長指出，目前口罩供給數量穩定，並當場指示公路總局，協調各縣市朝「一周領一次，一次領七片」方向努力，以方便駕駛。

此外，林佳龍也允諾，這次的油料補貼將比照SARS疫情時，不會少於500公升；對於因載客而被隔離的駕駛，林佳龍指出社會的風險，不應該由計程車駕駛單獨承擔，因此允諾，將會進一步與衛生福利部協調，駕駛是否可以拒載，或研議透過社會救濟等方式，協助被隔離的駕駛。