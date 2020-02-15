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清明連假台金機票 17日開放訂位

中央社 / 金門縣15日電

今年清明假期自4月2日到4月5日共4天連假金門縣政府今天指出，清明連假往返台灣金門管制航線機票，2月17日上午9時開放訂位，請有需要的民眾把握時間訂票。

縣政府表示，依民航局規劃4月1日到4月6日為清明連假航空疏運期，共6天。尖峰時段為4月1日到4月3日台灣出發往離島方向，以及4月4日到4月6日離島出發回台灣方向的機票，都會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，讓有限空運資源獲得更有效利用。

縣府籲請旅客，如因故無法搭乘原訂航班時，務必在航班起飛前通知航空公司取消訂位，並到原開票處依原機票規定辦理退票，維護自身權益。

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