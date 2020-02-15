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中央地方不同調？別跑錯 北市健康服務中心不賣口罩
嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心宣布自2月16日起全國303家衛生所可提供民眾購買實名制口罩，不過，台北市衛生局下午緊急發布公告，表示民眾請勿到北市「12區健康服務中心」（前衛生所）排隊，因北市12區健康服務中心，並非衛生福利部中央健康保險署特約機構，未納入口罩實名制販售服務，故無提供口罩販售服務。
台北市衛生局表示，台北市健保特約藥局至今已達688家藥局，民眾有需求購買口罩，可至688家特約藥局購買，並提供健保特約藥局查詢網址（https://reurl.cc/8lEOX7）。12區健康服務中心已加強連結資源宣導，提供民眾販售口罩健保特約藥局相關資訊，台北市民眾可至北市特約健保藥局購買口罩。
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