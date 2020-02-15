現場試菜防疫有困難 兩廳院宣布「十二碗菜歌」延期

受疫情影響，兩廳院今天宣布，2020TIFA台灣國際藝術節兩檔節目「癲鵝湖」及「透視」&「讓我們來談談Dis」取消，一檔節目「十二碗菜歌」決定延期。

兩廳院指出，國際巡演行政手續相當複雜，包括演出人員的簽證、海運、行程安排，其中很重要的環節是演出保險。英國的肯杜可團隊及愛爾蘭的舞蹈之家，受亞洲疫情影響，無法辦理相關海外保險。另考量後續巡演，可能受各國防疫及入境法規限制，影響巡演行程。經與兩廳院討論後，決定取消今年台北演出場次。

2020TIFA開幕演出「十二碗菜歌」，以總鋪師的故事為主軸，把台菜的辦桌文化搬上舞台，在現場提供觀眾的台菜小吃更是一大特色。惟考量食物屬高風險的傳播途徑，在配合防疫，及保留演出形式的前提下，兩廳院與團隊決議將此次演出延期，預計將在今年秋天重回藝文廣場盛大演出。