疫情升溫華航公告「特殊事假」 不併入事假、至少請7天

新冠肺炎疫情持續升溫，華航前天宣布減薪10％，昨天傳出讓員工放無薪假，但華航強調是「鼓勵」員工請休特殊事假，並無強迫性。華航今天對員工公告，因應新冠肺炎疫情，實施「特殊事假暫行辦法」，每次至少連續申請7日，不併入一般事假額度，休假期間不給付工資，但年資照計；另宣布實施「放寬留職停薪暫行辦法」。

根據華航公告，針對疫情期間對公司的衝擊，實施「特殊事假暫行辦法」，在人力運用許可下，鼓勵員工申請特、補休假，實施期間從2月16日至6月30日，全員皆可申請，但不含國內各級主管。

申請方式將以「日」為計算單位，每次至少連續申請7日（包含休息日、例假日及國定假日），至多一次可連續申請14日（含），不併入一般事假額度計算。並應預先排定，於每月20日前（如遇各類休假日則應提前）提出下月「特殊事假」申請。

2月份的「特殊事假」可於欲請休假起始日前3個日曆日提出申請。跨月之「特殊事假」則至少應於欲請休假起始日前7個日曆日提出申請;客艙組員部分另以備註說明。每月每人以申請一次為限。需連續日期申請，不得分段申請，「特殊事假」休假期間為跨月者，以休假第一日為申請月份。「特殊事假」前後可合併各類休假申請(病假除外)，各類休假申請方式依現行規定辦理。

權利義務方面，公告規定休假期間不給付工資（包含休息日、例假日及國定假日），但年資照計，勞、健、團保、勞退繼續加保，不影響各類獎金計發。「特殊事假」之日數，不列入考勤扣分項目。空勤組員請「特殊事假」不折抵飛時，當月飛時若低於標準飛時，以實際飛時計。

另外也說明，「特殊事假」減發薪資作業於次月辦理，公司得依人力需求及實際營運狀況保留准駁權及變更實施期間和相關作業原則。

華航也同時宣布實施「放寬留職停薪暫行辦法」，實施期間也是從2月16日到6月30日，除原本人事業務手冊第七篇第三章「國內員工申請留職停薪規定」之各類留停，新增「放寬留職停薪」，全員皆可申請、不含國內各級主管，並以「月」為申請單位，每次最少申請一個月，最長可由各單位依實際業務執行需求訂定。

規定指出，補休需先請畢且特休假於六個月內到期之餘假天數需小於15日（不含），實施期間原則每人以申請一次為原則；各單位可依實際業務執行需求訂定，申請者應於留停生效日（含）15天前，以書面提出申請。復職時限應於留職停薪期滿前二周，以書面向原任職單位提出復職申請。年資不計，勞、健、團保、勞退暫時終止，但不影響各類獎金計發。

另外，申請留職停薪奉准者，其原負責之工作由單位主管就現員中自行調配，不另補。留職停薪期滿，如需安排訓練者，復職人員需配合公司排訓日復職，本類留停衍生之訓練費由公司負擔。