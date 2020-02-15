免費口罩超誘人 金門民眾起早排隊半小時秒殺

有鑑於目前口罩一罩難求，開在知名景點莒光樓對面的金門炭雕業者今天免費發送500個碳纖維口罩給民眾，吸引不少民眾起早排隊，有人7點多就到現場排隊卡位，結果不到半小時，口罩就全送完了，業者表示，明天還會再送500個口罩，今天沒領到的民眾，明天歡迎來領取。聯繫電話：（082）328827。

莒光樓今天相當熱鬧，但大家不是來看景點，而是衝著免費口罩來的，相比之下莒光樓反而是冷冷清清的；金門炭雕藝術博物館負責人張千恩表示，該公司本著企業回饋的精神，在今、明兩天免費送口罩給金門的鄉親，消息一披露，就接到很多民眾的洽詢電話，今天一早店還沒開，就有很多民眾到場排隊，讓他們也頗為意外。

有民眾7點多就到場排隊，業者大概8點半開始發號碼牌，500個號碼牌，不到半小時就發完，還有人沒領到，店家也提醒明天請早，還有一天的機會。

計程車司機楊明雄一早也專程來排隊，他說，他們每天要載客人，暴露在高風險的環境，為了求生存，專程來排隊領口罩，他大概8點半左右開始排隊，有順利領到口罩，讓他相當開心。

張千恩也提醒，贈送的「碳纖維口罩」雖不屬於醫療等級的產品，不過碳纖維的功用，能夠吸附異味、有毒氣體、耐酸鹼，碳纖維口罩只要充分清潔消毒，就可重複使用，對於目前口罩短缺的狀況相當有幫助。呼籲今日有領過的民眾，請將機會讓給別人，讓有需要的民眾也有領到口罩的機會。