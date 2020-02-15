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故宮南院受新冠肺炎影響旅客掉3成 暫停3月室內活動
國立故宮博物院南部院區因受新冠肺炎疫情影響，故宮南院過年期間參觀人數較去年春節減少3成，南院表示，目前防疫重於一切，因此先暫停3月底以前室內集會活動。
故宮南院自農曆春節1月23日起管制博物館進出動線，並於各入口設置紅外線體溫儀檢測遊客及所有員工體溫，每日進行數次消毒；於1月27日起，展場第一線服務人員均佩戴口罩。
2月開始，南院每周一休館日全面消毒，確保觀眾和第一線工作同仁的安全，3月暫停活動包括故宮下午茶表演及冬季講堂等活動，避免密閉室內造成群聚感染風險，戶外活動則不受影響，另外針對戶外空間，南院也開放沙坑，歡迎家長帶孩童前來玩沙。
故宮南院多以國內遊客為主力，考量疫情現況，目前開放時間維持不變，戶外活動皆照常辦理，後續將視疫情機動調整，院方已做好相關防護，盼民眾能安心前來參觀，也歡迎民眾前來走訪戶外園區，舒展身心。
故宮南院日前也推出IG帳號，17日前只要追蹤南院帳號（@NPM_SOUTH）並分享任一指定貼文至個人限時動態，標註「@NPM_SOUTH」即完成任務，便有機會獲得故宮與 Kitty獨家聯名叢書，歡迎民眾踴躍參與。
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