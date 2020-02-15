再取消6個航次！公主遊輪：4月航次也「全數取消」

昨（14日）公主遊輪才宣布取消盛世公主號3月23日、28日和4月2日3個賞櫻航次，今年「賞櫻遊輪」暫別市場後，今郵輪公司證實，將再取消4月28日前的6個航次，旅客可選擇延期或全額退費，若保留訂金，也有轉團優惠，可洽詢原預定的旅行社。

公主遊輪表示，因台灣和相鄰國家遊輪禁令政策尚未明朗，為顧及台灣賓客相關權益，因此宣布正式取消盛世公主號（Majestic Princess）基隆出發4月行程，航次包括4月7日 (二)、4月10日 (五)、4月14日 (二)、4月18日 (六)、4月23日 (四) 及 4月28日 (二) 行程等6航班。

取消原則比照之前的處理辦法，凡是報名2020年3月23日至4月28日4天及5天的旅客，若挪至5月至8月出發，每間艙房提供3000元團費減免優惠，優惠方案需於2月27日前確認方可使用。