新冠肺炎打亂旅行 這位老師從經驗中想出新方式

台南劉老師常帶孩子出國自助旅行，去年底就購買了今年暑假出遊的56張機票，其中有半數因暑期延後，必須改期，卻要付如同機票錢的手續費問題，成了大麻煩。有了這次經驗，決定未來改變旅行方式。先購買頭尾兩天的機票，其他票到旅遊地再購買，讓全家玩得更深入、更盡興，也不用擔心行程有變，要改日期的問題。

劉老師說，帶母親出國前，就因為暑假要延後，打亂已預定的行程，想辦法要更改行程，卻又遇到手續費的問題，因一時無法解決，就先帶母親出國，等回來再來傷腦筋。這幾天從新思考，檢視自己的玩法與買機票方式，覺得若能改變，就沒這問題。

像他今年暑假就規畫，與家人帶3名孩子出國，預計用1個月時間遊馬來西亞等國家，因此規畫行程並買好票，也因為如此，當冒出新冠肺炎疫情，致暑假延後，就出現要改日期或退票問題。如果事先辦好到各國的簽證，只購買第一天和最後一天的機票，然後在旅行中，視狀況訂票，對長天期的自助旅行，可能較適合。

「不經一事，不長一智。」劉老師自我調侃，「感覺昨日的業績（機票大戶），是今日的業障（退票費工）。總之是一種人生的學習和體悟比我慘的人。」但暑假親子之旅不會受影響，「每一次的親子旅行，都是一次幸福存摺的投資和累積，隨著時間複利，而不斷放大發酵，變成生命中最美麗的剪影。」