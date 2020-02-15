他買了近30張廉航機票 暑假延後卻成了大苦主

新冠肺炎疫情造成開學延後，暑假也延後，許多人暑假準備出國，都購好機票，因都為廉航機票，面臨改日期的高額手續費，以及取消機票卻無法退費的狀況。台南1名劉姓老師有近30張票要改期，成了最大苦主。

不過，最近網站有貼出好消息，指民航局已行文各航空公司，因應暑假順延，提出免手續費改退票方案，認為還沒提出方案的航空公司，近日就會公布，要消費者稍安勿躁。劉姓老師表示，希望能有好消息，省一筆錢。

任教國小的劉老師常帶家人旅遊，而且都是自助旅行，寒假期間買了到菲律賓、柬埔寨共26張廉航機票，行程15天。寒假一開始，就與家人帶著小孩到柬埔寨旅遊，回到台灣後，隔了兩天，又帶著母親到菲律賓，才剛回台灣，菲律賓就對台灣發出禁令。他慶幸去得早，否則可慘了。

不過，因他已買了與家人共6人暑假要到澳門、泰國、馬來西亞、新加坡，共8個票段54張機票，卻因暑假延到7月15日才開始，有超過一半的行程都規畫在7月14日前，因此必須改日期，要不然就是退票。

但因為所買的廉航機票是退票不退錢，若改期則要收如一張機票錢的手續費，劉老師忙著聯絡與寫信，但尚未有正面回應。

劉老師轉念想，航空公司也是受害者，而且是更大受害者，若航空公司沒給好消息，仍堅持收手續費，就只好吸收損失，負擔手續費或是乾脆取消。劉老師說，因孩子年紀還小，考量到孩子的耐性，機票都短程，有的半小時，有的1個多小時，價格從5百多元、1千多元到3千多元不等。經歷這件事，好像是買遠期期貨，是一種投資，卻帶來麻煩。

在高中任教的黃姓老師也遇到同樣的問題，他說，研究後發現所要搭乘的廉航，機位有分3個等級，他買的是最便宜的等級，若提高等級，加錢後，手續費可以換成點數，下次買票時就可使用，但必須半年內用完，因此考慮以提升等級來處理，減少損失。