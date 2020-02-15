快訊

22名台人滯留鑽石公主號 陳時中：預計採包機方式接回

日本和歌山一天新增三確診！全與濟生會醫院有關

親子觀光加上藏書萬冊 宜蘭這家飯店維持高住房率

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
悅川飯店具特色，藏書萬冊，咖啡廳8米高的書牆給人一種震撼的感受，並特地置放兒童書籍數千本，從大廳、餐廳、電梯外空間，一直到房間，住客皆可自由取閱酒店內的每一本書來閱讀。記者羅建旺／攝影

宜蘭市公所設置創新育成中心，專業輔導創業新方向，媒合相關資源，提高事業成功機會，讓許多廠商視為事業「貴人」，進駐廠商包括飯店、餐廳、觀光工廠、咖啡館、名產等企業。

其中，以親子觀光飯店為主題的宜蘭悅川酒店，也是其中之一，3年前飯店成立，前年找上育成中心，接受輔導協助，加上飯店經營策略成功，品質受肯定，人氣高，即使防疫衝擊觀光業下，仍能維持高住房率。

悅川酒店2月份推出滿三周年慶，今天宣布，推出住宿優惠活動，包括房價優惠、現金抵用券與住房升等優惠等。

市長江聰淵表示，很高興看到在地的宜蘭悅川酒店持續成長茁壯，飯店與宜蘭的歷史人文氣息結合，提供親子溫馨與沉浸書香的居住體驗，透過宜蘭市創新育成中心的異業媒合與行銷宣傳，希望可以讓更多朋友知道，宜蘭有這樣極具特色的星級親子休閒觀光飯店。。

宜蘭悅川酒店董事長簡局能在宜蘭從事建築業多年，進而踏入觀光飯店產業，因喜歡閱讀，特別將「宜蘭悅川酒店」打造成「充滿書本及童趣」的星級親子休閒觀光飯店。

飯店具特色，藏書萬冊，咖啡廳8米高的書牆給人一種震撼的感受，並特地置放兒童書籍數千本，從大廳、餐廳、電梯外空間，一直到房間，住客皆可自由取閱酒店內的每一本書來閱讀，隨處可見地吉祥物乖乖與呆呆，也會靜靜地陪著旅人伴隨著書香，一起盡情享受著蘭陽的美好生活。

市公所指出，宜蘭悅川酒店成立至今，積極發展親子觀光主題，設立親子館，不定期舉辦DIY手作課程教學及競賽活動，酒店餐廳堅持精心挑選當季食材，提供多元的異國料理，

飯店走文青路線外，也特別著重在親子旅遊，設立空間廣闊、玩具特多的「綠野仙蹤親子館」，且館內設有多項親子遊樂設施。

另外，一樓大廳的「歌德咖啡廳」，除了提供房客訂餐服務外，也開放非房客使用，讓所有熱愛下午茶時光的朋友，多了一個文青風格咖啡廳的好去處。

市公所表示，宜蘭市創新育成中心除了提供培訓課程之外，也會積極給予技術引進或技術開發諮詢、經營管理諮詢、法律及會計諮詢、專業課程訓練、設立登記資本額查核簽證、商務規劃、技術合作開發或改良、促銷說明會、展示會等推廣活動等豐富多元的服務，只要進駐中心，也會依據需求量身訂作的輔導制度，透過專業諮詢及創意啟發，可以激發創新的靈感。

宜蘭市公所設置創新育成中心，專業輔導企業，以親子觀光飯店為主題的宜蘭悅川酒店，也是其中之一，2月份推出滿三周年慶，今天宣布，推出住宿優惠活動，包括房價優惠、現金抵用券與住房升等優惠。記者羅建旺／攝影

親子 咖啡廳 文青
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

影／一下冷一下熱 宜蘭人氣景區湖魚感染上白毛病

影／黎霧橋下 宜蘭市郊的新秘境開放了

因軍營保留最大塊溫泉地 宜蘭花3.4億打造礁溪之心

影／偏鄉買不到口罩 宜蘭封街發5千個

相關新聞

運量掉一半因禍得福？桃機滑行道等整修反而加快了

去年旅運人次不斷創新高的桃園機場受新冠肺炎疫情影響，今天（2月15日）旅客數只剩6.5萬人次，不到今年1月以前日均運量一...

大陸封城衝擊鳳梨外銷？農糧署祭3支穿雲箭穩價格

大陸新冠肺炎疫情持續延燒，陸續有城市實施封城措施，恐將影響台灣農產品外銷。行政院農業委員會農糧署祭出外銷加碼補助海空運費...

衛生紙之亂 消保處掛保證是謠言：供貨正常毋須恐慌

近日由於網路謠傳紙漿原料恐將短缺，造成消費者心理不安及恐慌，導致賣場出現搶購衛生紙等紙製商品的人潮。行政院消保處指出，經...

疫情影響 《癲鵝湖》等TIFA兩節目取消演出

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，2020TIFA台灣國際藝術節兩檔節目《癲鵝湖》及《透視》&《讓我們來談談Dis...

新冠肺炎打亂旅行 這位老師從經驗中想出新方式

台南劉老師常帶孩子出國自助旅行，去年底就購買了今年暑假出遊的56張機票，其中有半數因暑期延後，必須改期，卻要付如同機票錢...

他買了近30張廉航機票 暑假延後卻成了大苦主

新冠肺炎疫情造成開學延後，暑假也延後，許多人暑假準備出國，都購好機票，因都為廉航機票，面臨改日期的高額手續費，以及取消機...

親子觀光加上藏書萬冊 宜蘭這家飯店維持高住房率

宜蘭市公所設置創新育成中心，專業輔導創業新方向，媒合相關資源，提高事業成功機會，讓許多廠商視為事業「貴人」，進駐廠商包括...

陽明山花季今開幕 台灣山櫻花八重櫻盛開

台北市陽明山花季今開幕，活動至3月22日展期共37天，今年主題為「櫻你而在」，現正逢台灣山櫻花和八重櫻盛開，一片粉嫩；市...

新冠肺炎疫情延燒 意外讓電子書使用率上升

新冠肺炎疫情延燒，但嘉義市府統計，文化局圖書館的電子書的瀏覽和借閱冊數從去年1月24日起，和去年同期相比上升2城，自助借...

佛心藥局免費發送消毒水 不到2小時送完明天續發

受到新冠肺炎疫情衝擊，市面上酒精、消毒用品供不應求，雲林縣斗六市上好藥局回饋社區，今、明兩天免費發放二氧化氯抗菌消毒水，...

萬金石今年照跑 防疫取消中港澳選手資格

新北市體育處今表示，2020年新北市萬金石馬拉松將如期於3月15日舉行，但因應中港澳目前都不能來台，取消中港澳報名選手參...

影／防新冠肺炎殺菌劑免費送 民眾讚佛心、環局也來拿

基隆大武崙工業區台灣愛米克有限公司，有鑑於市面上消毒用品取得不易，免費提供二氧化氯殺菌劑提供民眾索取，可用於人員衛生、環...

熱門新聞

對身分證「2、1、4」活動買爆 珍煮丹緊急公告15、16日改為「全品項」

寒流來襲 下周日全台天氣驟變

今暖熱以後…吳德榮：寒流將至強度僅次1月底的強寒流

減肥藥「沛麗婷」證實具致癌風險 食藥署要求全面禁用

台灣最棒咖啡店25強！吳則霖Simple Kaffa再度奪冠

來不及了！菲律賓解除禁台令 但星宇宿霧線仍延後開航

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。