親子觀光加上藏書萬冊 宜蘭這家飯店維持高住房率

宜蘭市公所設置創新育成中心，專業輔導創業新方向，媒合相關資源，提高事業成功機會，讓許多廠商視為事業「貴人」，進駐廠商包括飯店、餐廳、觀光工廠、咖啡館、名產等企業。

其中，以親子觀光飯店為主題的宜蘭悅川酒店，也是其中之一，3年前飯店成立，前年找上育成中心，接受輔導協助，加上飯店經營策略成功，品質受肯定，人氣高，即使防疫衝擊觀光業下，仍能維持高住房率。

悅川酒店2月份推出滿三周年慶，今天宣布，推出住宿優惠活動，包括房價優惠、現金抵用券與住房升等優惠等。

市長江聰淵表示，很高興看到在地的宜蘭悅川酒店持續成長茁壯，飯店與宜蘭的歷史人文氣息結合，提供親子溫馨與沉浸書香的居住體驗，透過宜蘭市創新育成中心的異業媒合與行銷宣傳，希望可以讓更多朋友知道，宜蘭有這樣極具特色的星級親子休閒觀光飯店。。

宜蘭悅川酒店董事長簡局能在宜蘭從事建築業多年，進而踏入觀光飯店產業，因喜歡閱讀，特別將「宜蘭悅川酒店」打造成「充滿書本及童趣」的星級親子休閒觀光飯店。

飯店具特色，藏書萬冊，咖啡廳8米高的書牆給人一種震撼的感受，並特地置放兒童書籍數千本，從大廳、餐廳、電梯外空間，一直到房間，住客皆可自由取閱酒店內的每一本書來閱讀，隨處可見地吉祥物乖乖與呆呆，也會靜靜地陪著旅人伴隨著書香，一起盡情享受著蘭陽的美好生活。

市公所指出，宜蘭悅川酒店成立至今，積極發展親子觀光主題，設立親子館，不定期舉辦DIY手作課程教學及競賽活動，酒店餐廳堅持精心挑選當季食材，提供多元的異國料理，

飯店走文青路線外，也特別著重在親子旅遊，設立空間廣闊、玩具特多的「綠野仙蹤親子館」，且館內設有多項親子遊樂設施。

另外，一樓大廳的「歌德咖啡廳」，除了提供房客訂餐服務外，也開放非房客使用，讓所有熱愛下午茶時光的朋友，多了一個文青風格咖啡廳的好去處。