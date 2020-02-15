陽明山花季今開幕 台灣山櫻花八重櫻盛開

台北市陽明山花季今開幕，活動至3月22日展期共37天，今年主題為「櫻你而在」，現正逢台灣山櫻花和八重櫻盛開，一片粉嫩；市府預告花期間約可吸引百萬人次賞櫻，但今年遇新冠肺炎疫情影響，攤販與踩街活動均取消，是否衝擊人潮有待觀察。

台北市公園處表示，目前櫻花開放來到八重櫻準備盛開中，以第二停車場及花鐘周邊為主，之後進入盛開期的是昭和櫻與吉野櫻；昭和櫻主要分布於陽明公園噴水池周邊；吉野櫻則位於遊客中心與湖山路一段兩側附近，花迷可留意陽明山花季FB粉絲團花況訊息。

公園處花卉中心主任宋馥華表示，因應武漢肺炎疫情，本屆陽明山花季假日活動略有調整，如現場飲食攤位取消，228連假踩街活動取消，但現場仍邀請許多文創店家及街頭藝人設攤；3月14日辦理花舞大賽，將絢麗多彩的櫻花、青春活力、國際文化交流等元素結合在一起。

3月21活動尾聲則有櫻花探險王闖關活動，2月15起開始於陽明山花季官網報名，完成關卡的民眾可將DIY生態瓶帶回家，期望親朋好友都能在櫻花盛開、花瓣紛飛的美好時空下，留下難忘回憶。

台北市長柯文哲上午為花季活動揭幕，他致詞表示，柯文哲表示，陽明山花季是陽明山相當重要的活動，每年約有一百萬人次到陽明山賞櫻，今年還結合藝文活動，如于右任書畫展；今年約20家商店配合花季參加活動，也在日本與機場做廣告，希望能做得更好。

柯文哲說，公園處近年將台北一年四季不同地點的花季特色做出來，從過年前陽明山園藝試驗所茶花、春節登場的樂活公園櫻花季、士林官邸鬱金香，再來就是城南地區杜鵑花季，竹子湖海芋季，4、5月新生公園玫瑰花、竹子湖繡球花，秋天士林官邸菊花展，串連活動將北市特殊花季串起， 成為台北花系列，提升生活品味。

今年花季金門酒廠與渥盛集團特別贊助於花鐘廣場設置大型裝置藝術「巢境」，希望傳達讓所有人一起思考與自然共生、共存的和諧。另邀華岡博物館在光復樓2樓辦理「茶香墨濃」書法展，花季期間展出于右任、王陽明等人作品。一之軒在花季期間推出限量可愛的櫻花造型麵包，可於士林、內湖及東湖門市購買。

陽明山即起實施交通管制至活動結束，上山管制時段為上午7點至傍晚4點，管制點為復興橋頭、至善路2段1巷口；下山管制時段為下午2點至6點，管制點為陽明路1段43巷口。陽明山國家公園周邊地區道路，則分區實施每日管制與例假日管制。民眾可搭乘捷運至士林站後轉乘260、紅5公車；北投捷運站下車的民眾可轉乘230公車。

交通資訊：

1. 公車例假日行駛路線：

128（捷運石牌站－花鐘－陽明山第2停車場）、129（捷運北投站－花鐘－陽明山第2停車場）、111(新莊－陽明山第2停車場)

2. 公車每日行駛路線：