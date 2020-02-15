新冠肺炎疫情延燒 意外讓電子書使用率上升

新冠肺炎疫情延燒，但嘉義市府統計，文化局圖書館的電子書的瀏覽和借閱冊數從去年1月24日起，和去年同期相比上升2城，自助借書機使用人數也增加2成，分析讀者可能擔憂疫情，有心理壓力，沒有到館內來，反而讓電子書的使用率大增。

嘉義市文化局圖書館擁有約4600本電子書與電子雜誌，全天候提供市民免費線上閱讀或下載借閱，去年電子書與電子雜誌借閱人次達到18460人、借閱數量達到25095冊，最受歡迎的借閱為理財類雜誌與語文類等電子書籍。

市府文化局表示，因新冠肺炎影響寒假延長，前往圖書館溫書的學生沒有因為防疫而減少，但是電子圖書閱讀量提升，圖書館考量民眾擔憂疫情，每日定時清潔與消毒書架，公共區域也會不定時清潔，自助借書機每兩小時清潔1次，出入口放置酒精、乾洗手供民眾使用。

圖書館從民國102年起編制經費購置電子書與電子雜誌，目前圖書館擁有「Hyread eBook」「udn電子讀書館」、「iRead ebook」、「遠流雲端書庫@嘉義市」等電子資源平台。

只要持有嘉義市政府文化局圖書館借書證，就可以登入電子書平台借閱電子書與電子雜誌，每人每月可借閱6本、借期14天。另外，為預防群聚感染，文化局圖書館「林老師說故事」、「影片欣賞」、世賢圖書館「童話王國」、「假日親子電影院」至2月底前皆暫停取消。