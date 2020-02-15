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佛心藥局免費發送消毒水 不到2小時送完明天續發
受到新冠肺炎疫情衝擊，市面上酒精、消毒用品供不應求，雲林縣斗六市上好藥局回饋社區，今、明兩天免費發放二氧化氯抗菌消毒水，今天吸引300多人排隊領取，不到2小時就索取一空。
上好藥局總藥師許仁厚表示，面對新冠肺炎疫情，藥局本著健康照顧原則，在今、明兩天發放免費二氧化氯抗菌消毒水，每人可領600CC，原定早上9點開始發放，但有民眾提早排隊，結果10點半就發完。
許仁厚指出，二氧化氯對H1N1、新流感、流感、禽流感、腸病毒、大腸桿菌、黃金色葡萄球菌等都有預防效果，殺菌力高達99%，且有不致癌、不致畸型、不致突變的特性，屬於環保消毒劑。
二氧化氯消毒水適用公共場所、居家環境和日常用品的消毒、除臭、滅菌，也可用在醫療環境、醫療用品、餐飲器具、個人衛生的消毒滅菌。
許仁厚指出，考量全民防疫需求，明天將於同一時間發放消毒水，數量140公升，送完為止。
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