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萬金石今年照跑 防疫取消中港澳選手資格
新北市體育處今表示，2020年新北市萬金石馬拉松將如期於3月15日舉行，但因應中港澳目前都不能來台，取消中港澳報名選手參賽資格。
體育處表示，依中央流行疫情指揮中心，目前台灣並無嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）社區感染，大型戶外活動可照常舉行。
體育處表示，除中港澳之外，因疫情無法參賽者，可主動申請保留2021年參賽權，不需另行繳費，可上萬金石馬拉松官網申請，申請期限為2月18日上午10點到2月22日中午12點。
體育處表示，主辦單位已準備好各項防疫措施，也請各位報名參賽跑友落實用肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節。如有發燒、咳嗽等呼吸道症狀者，應盡速就醫後在家休養，不參加活動。且賽前將量體溫，若達中央流行疫情指揮中心公告，超過38℃者將取消參賽資格。
體育處公告因應疫情，2020年新北市萬金石馬拉松新措施如下：
一、取消中港澳報名選手參賽資格。
二、取消運動博覽會室內活動，親自報到領取物資改市民廣場戶外領取。
三、管制會場出入口，實施體溫測量；體溫達中央流行疫情指揮中心公告≧38℃者取消參賽資格。
四、接駁車上車前，實施體溫測量；體溫達中央流行疫情指揮中心公告≧38℃者取消參賽資格。
五、現場增設洗手設施。
六、現場提供酒精、乾洗手。
七、補給站食物改單包裝、熟食及水果用杯裝。
八、會場及賽道環境不定時消毒。
九、擴增集結空間。
十、簡訊、活動手冊防疫衛教宣導。
十一、於醫護站備有口罩。
十二、除中港澳之外，因疫情無法參賽，可主動申請保留2021年參賽權，不需另行繳費，請上萬金石馬拉松官網申請，期限自2月18日上午10時至2月22日中午12時。
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