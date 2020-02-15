快訊

22名台人滯留鑽石公主號 陳時中：預計採包機方式接回

日本和歌山一天新增三確診！全與濟生會醫院有關

影／防新冠肺炎殺菌劑免費送 民眾讚佛心、環局也來拿

聯合報 / 記者游明煌/基隆即時報導
大武崙業者送二氧化氯殺菌劑，民眾稱讚環保局也裝。記者游明煌／攝影

基隆大武崙工業區台灣愛米克有限公司，有鑑於市面上消毒用品取得不易，免費提供二氧化氯殺菌劑提供民眾索取，可用於人員衛生、環境清潔、設備殺菌，免費提供防疫使用，領取民眾請自備容器。今天因為是補班日，仍開放民眾索取，上午有不少民眾前往裝瓶取用，數量不限，也有環保局人員前往索取，民眾說，很不錯，感謝企業佛心。

台灣愛米克有限公司指出，為降低新冠肺炎疫情蔓延的可能性，目前在市面上消毒用品難以取得，公司將所代理銷售的義大利EMEC原廠二氧化氯產生機之設備提供出來的，免費協助製造二氧化氯殺菌劑。

上午有不少民眾前往索取，打開開關約數秒就可灌滿容器，原則上數量不限，也有環保局人員前往索取，環保局人員說，要開學了，會前往學校消毒，很好用。民眾說，很不錯，感謝企業佛心，還有人指比酒精還好用。

索取時間：周一至周五上午9點到下午5點，索取地點基隆市安樂區武訓街59號（基隆市大武崙工業區服務中心）。如機場、港口、醫療院所、飯店、學校等必須有防疫高濃度殺菌劑的需求，可另外聯繫，請撥專線（02）24310953。地址基隆市安樂區武訓街74號。

台灣愛米克有限公司指出，二氧化氯是強氧化性殺菌劑，能消滅水體中病源微生物、細菌、病毒、芽孢、真菌等。國內衛生署食品法規歸類為第二類殺菌劑，屬環保用藥，不列管。

大武崙業者送二氧化氯殺菌劑，民眾稱讚環保局也裝。記者游明煌／攝影

基隆 義大利
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

太好了！我國新冠肺炎第十例確診個案終於出院

對抗新冠肺炎 陸派遣2千名中醫赴湖北

馬來西亞新冠肺炎確診再增2例 中國男女遊客染病

武漢肺炎改稱新冠肺炎 苑裡新冠社區無辜撞名

相關新聞

運量掉一半因禍得福？桃機滑行道等整修反而加快了

去年旅運人次不斷創新高的桃園機場受新冠肺炎疫情影響，今天（2月15日）旅客數只剩6.5萬人次，不到今年1月以前日均運量一...

大陸封城衝擊鳳梨外銷？農糧署祭3支穿雲箭穩價格

大陸新冠肺炎疫情持續延燒，陸續有城市實施封城措施，恐將影響台灣農產品外銷。行政院農業委員會農糧署祭出外銷加碼補助海空運費...

衛生紙之亂 消保處掛保證是謠言：供貨正常毋須恐慌

近日由於網路謠傳紙漿原料恐將短缺，造成消費者心理不安及恐慌，導致賣場出現搶購衛生紙等紙製商品的人潮。行政院消保處指出，經...

疫情影響 《癲鵝湖》等TIFA兩節目取消演出

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，2020TIFA台灣國際藝術節兩檔節目《癲鵝湖》及《透視》&《讓我們來談談Dis...

新冠肺炎打亂旅行 這位老師從經驗中想出新方式

台南劉老師常帶孩子出國自助旅行，去年底就購買了今年暑假出遊的56張機票，其中有半數因暑期延後，必須改期，卻要付如同機票錢...

他買了近30張廉航機票 暑假延後卻成了大苦主

新冠肺炎疫情造成開學延後，暑假也延後，許多人暑假準備出國，都購好機票，因都為廉航機票，面臨改日期的高額手續費，以及取消機...

親子觀光加上藏書萬冊 宜蘭這家飯店維持高住房率

宜蘭市公所設置創新育成中心，專業輔導創業新方向，媒合相關資源，提高事業成功機會，讓許多廠商視為事業「貴人」，進駐廠商包括...

陽明山花季今開幕 台灣山櫻花八重櫻盛開

台北市陽明山花季今開幕，活動至3月22日展期共37天，今年主題為「櫻你而在」，現正逢台灣山櫻花和八重櫻盛開，一片粉嫩；市...

新冠肺炎疫情延燒 意外讓電子書使用率上升

新冠肺炎疫情延燒，但嘉義市府統計，文化局圖書館的電子書的瀏覽和借閱冊數從去年1月24日起，和去年同期相比上升2城，自助借...

佛心藥局免費發送消毒水 不到2小時送完明天續發

受到新冠肺炎疫情衝擊，市面上酒精、消毒用品供不應求，雲林縣斗六市上好藥局回饋社區，今、明兩天免費發放二氧化氯抗菌消毒水，...

萬金石今年照跑 防疫取消中港澳選手資格

新北市體育處今表示，2020年新北市萬金石馬拉松將如期於3月15日舉行，但因應中港澳目前都不能來台，取消中港澳報名選手參...

影／防新冠肺炎殺菌劑免費送 民眾讚佛心、環局也來拿

基隆大武崙工業區台灣愛米克有限公司，有鑑於市面上消毒用品取得不易，免費提供二氧化氯殺菌劑提供民眾索取，可用於人員衛生、環...

熱門新聞

對身分證「2、1、4」活動買爆 珍煮丹緊急公告15、16日改為「全品項」

寒流來襲 下周日全台天氣驟變

今暖熱以後…吳德榮：寒流將至強度僅次1月底的強寒流

減肥藥「沛麗婷」證實具致癌風險 食藥署要求全面禁用

台灣最棒咖啡店25強！吳則霖Simple Kaffa再度奪冠

來不及了！菲律賓解除禁台令 但星宇宿霧線仍延後開航

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。