影／防新冠肺炎殺菌劑免費送 民眾讚佛心、環局也來拿

基隆大武崙工業區台灣愛米克有限公司，有鑑於市面上消毒用品取得不易，免費提供二氧化氯殺菌劑提供民眾索取，可用於人員衛生、環境清潔、設備殺菌，免費提供防疫使用，領取民眾請自備容器。今天因為是補班日，仍開放民眾索取，上午有不少民眾前往裝瓶取用，數量不限，也有環保局人員前往索取，民眾說，很不錯，感謝企業佛心。

台灣愛米克有限公司指出，為降低新冠肺炎疫情蔓延的可能性，目前在市面上消毒用品難以取得，公司將所代理銷售的義大利EMEC原廠二氧化氯產生機之設備提供出來的，免費協助製造二氧化氯殺菌劑。

上午有不少民眾前往索取，打開開關約數秒就可灌滿容器，原則上數量不限，也有環保局人員前往索取，環保局人員說，要開學了，會前往學校消毒，很好用。民眾說，很不錯，感謝企業佛心，還有人指比酒精還好用。

索取時間：周一至周五上午9點到下午5點，索取地點基隆市安樂區武訓街59號（基隆市大武崙工業區服務中心）。如機場、港口、醫療院所、飯店、學校等必須有防疫高濃度殺菌劑的需求，可另外聯繫，請撥專線（02）24310953。地址基隆市安樂區武訓街74號。