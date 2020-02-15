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今年首次人工增雨水庫幾無進帳 南水局：3月供水還無虞

聯合報 / 記者吳淑玲/台南即時報導
台南地區主要供應民生用水的南化水庫。記者吳淑玲／攝影

南部進入枯水期加上嘉南一期稻作進入灌溉期，台南主要水庫蓄水逐漸吃緊，台南市府提醒市民要節約用水，南區水資源局副局長鄒漢貴表示，2月14及15日兩天進行人工增雨，但水庫集水區降雨有限，但也不是完全沒有幫助，高屏溪川流水從17.4cms提高到20cms，透過越域引水將南水北運到南化水庫，減少南化水庫出水量，可多供應一至二周用水，水情目前還算平穩，但不知春雨何時會降下來，必須未雨綢繆。

鄒漢貴表示，水利署已表示3月底供水無虞，主要是高雄和嘉南地區春耕灌溉已展開，農業用水量大，加上台南有南部科學用區的工業用水壓力，目前是南部枯水期，又不知什麼時候才會降下春雨，未雨綢繆很重要因此台南市府會提前宣導要節約用水。

日前中央氣象局資料顯示，14日明有鋒面接近及西南風增強，台灣西半部轉為有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機會，南部水庫集水區也有短暫陣雨機會。水利署人工增雨作業小組通知水利署南區水資源局、台灣自來水公司第六區管理處、嘉南農田水利會等水庫管理單位，在14日及15日進行人工增雨作業，希望能紓緩南部地區水情。

鄒漢貴說，氣象局當時預測下雨機率高，還提醒可能會造成河川流量爆發，但可惜最後雲系北飄到日本，曾文水庫集水區降雨量3. 8毫末；南化水庫集水區稍多但也只有20毫米，並未流入水庫內，無助庫容量，但茲潤大地，高屏溪川流水流量也提高，高雄水可北送，減少南化水庫出水量。

南化水庫 水利署 氣象局
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