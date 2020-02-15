被新冠肺炎嚇到捐血少2成 台北血庫剩3.9天存量

新冠肺炎疫情不斷升溫，民眾嚇得不敢出門，連捐血中心也不敢去，血庫驟降一至兩成每日捐血量，缺血情況嚴峻，全台5個捐血中心血液都低於安全庫存的七天。台北血庫已發出急缺警示，只能再撐3.9天左右，O型血更是只剩3.5天。寒流即將報到，院內急診心血管患者勢必增加，再不提高庫存量，醫院恐爆缺血潮，呼籲熱血民眾快出門挽袖捐血。

血液安全庫存量為7至10天，4至7日是偏低，4日以下為急缺，據血液基金會統計，全台大缺血，個中心平均只能再撐4.8天，尤其台北庫存量更是僅剩3.8天，新竹中心也剩下5.1天，台中、台南及高雄三個捐血中心分別剩下5.4天、5.2天及5.1天。

缺血情形最嚴重的台北血庫有兩種血型為急缺，O型血剩3.5天、A型3.8天，B型也只有4.6天、AB型4.5天。血液基金會業務處處長洪英聖表示，疫情是缺血最大主因，民眾害怕新冠肺炎，到捐血中心的人減少，許多大型活動也因疫情喊卡，無法透過大型活動號召捐血人。

另外，血液基金會2月11日公布，凡近期曾到中港澳及新加坡的人，暫緩捐血28天，以確保血品安全。上述這些種種原因，衝擊血庫存量，新冠肺炎爆發至今已經超過一個月，洪英聖說，捐血量明顯減少，過去平均一天可以收集2000袋血液，但如今只剩下1700袋。

洪英聖憂心表示，醫院需要用血的病患並未減少，有許多定期需要用血的病患，加上手術病患以及緊急出血各種需要用血情況，目前台北捐血中心供應給醫院用血除緊急需求外，僅能滿足約四成血液給醫療院所。

洪英聖強調，目前台灣沒有社區感染，捐血場所是安全的，捐血中心為提供一個良好的防護環境給予捐血人，已經加強作業環境消毒頻率，也會替每位捐血者量體溫，並提供乾洗手液置於入口處。

捐血中心的醫護人員全程配戴口罩，也會先詢問遊遊史、職業史及群聚史，希望民眾持續捐注熱血幫助需用血病患，讓病患用血無虞。同時，血液基金會也提醒，捐血人若捐血後出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀，應盡快求醫並撥打各捐血中心良心回電專線通知捐血中心。