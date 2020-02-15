結婚對象是不是神隊友 從小孩出生那刻就知道

帶小孩本來就不只是媽媽的事！勞動部今在臉書粉絲專頁指出，每年有逾1萬5000名的爸爸申請留職育嬰停薪，負責在家照顧孩子，更稱「結婚對象是不是神隊友，從小孩出生那刻就會知道！」同時提醒民眾，若需親自照顧2名以上未滿3歲子女，父母就可以同時申請育嬰留停。

勞動部說明，為鼓勵父母參與養育幼兒成長過程，受僱勞工如果有親自照顧2名以上未滿3歲子女的需求，父母可以「同時」申請育嬰留職停薪。

勞動部說，如果雇主拒絕員工申請育嬰留停，將處以2萬元以上、30萬元以下罰鍰，還會公布事業單位名稱、負責人姓名，並限期令其改善，屆期未改善者，就會按次處罰；此外，若育嬰留停結束後，員工無法返回原單位，回復原有職位，可向工作所在地的地方主管機關申訴。