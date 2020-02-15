運量掉一半因禍得福？桃機滑行道等整修反而加快了

去年旅運人次不斷創新高的桃園機場受新冠肺炎疫情影響，今天（2月15日）旅客數只剩6.5萬人次，不到今年1月以前日均運量一半，起降架次減少三成以上。桃機決定利用這段時間擴大滑行道、停機坪的整修範圍，完工日期可望提前，桃機公司總經理林祥生苦笑說，這算因禍得福。

桃園機場去年（2019）出入境與轉機旅客達4869萬人次，創歷史高峰，日均運量達13.3萬人次，今年1月仍保持相同旅客數水準。但隨著疫情加溫，兩岸與港澳航線大量減班，2月份的旅客數從2月1日的12.5萬人次，2月6日首度跌破10萬人次。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中日前又說搭飛機染病的風險高，桃機運量續跌。2月15日只剩6.5萬人次，免稅店業績受傷最重，營收只剩去年平均值的三成。桃機公司的權利金收入連帶受到嚴重影響。

在起降架次方面，去年2019桃園機場總起降架次為26.6萬架次，平均每天有728個航班起降。今年2月1日仍有706架次，但原本占桃園機場旅客數三成左右的兩岸與港澳航班陸續取消，現在減少到500架次以下。

林祥生說，雖然運量呈現雪崩式下滑，他們並不得閒，不僅忙於支援防疫、供應第一線員工的口罩與加密航廈各場域的清潔消毒，也隨時做好接回台胞的武漢專機籌備。

此外，桃機一直以來有心改善飽受機師批評的滑行道、停機坪鋪面，但受制於起降頻繁，過去只能短暫封閉整修。林祥生指出，以滑行道為例，原本工期要到後年、也就是2022年才能改善完畢，如今航班大減，桃機公司藉此加速整修設施的時機，擴大靠橋停機坪與滑行道的整修範圍。

另一方面，原本只能小範圍整修的設備，如航廈內的旅客報到櫃台與行李輸送履帶、入境旅客服務櫃台、無障礙電動步道、升降電梯與手扶梯、內候機室與空橋通道等，現在可以擴大更新保養、汰換零組件。「危機就是轉機」，林祥生說在疫情回穩之後，桃機公司將以更好的服務品質迎接旅客回流。