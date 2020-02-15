大陸封城衝擊鳳梨外銷？農糧署祭3支穿雲箭穩價格

大陸新冠肺炎疫情持續延燒，陸續有城市實施封城措施，恐將影響台灣農產品外銷。行政院農業委員會農糧署祭出外銷加碼補助海空運費、直銷強化電子商務通路及宅配服務、開發鳳梨多元加工產品等3支「穿雲箭」，以強化推動外銷。農委會主委陳吉仲表示，今年設定外銷目標從去年5萬1千公噸，提高到6萬公噸，內銷促銷也全面啟動，加工次級品的收購比照去年，全部啟動以後，鳳梨價格會穩定在去年以上的水準。

行政院農業委員會農糧署表示，台灣金鑽鳳梨(台農17號)是外銷旗艦水果，近3年外銷量均為各項果品之首，108 年外銷量值為5萬1476公噸，共6537萬美元。由於本年期(108/109) 氣候平順，鳳梨量質均優。

陳吉仲表示，今年鳳梨產量約43萬公噸，只要外銷順暢，國內價格及可以獲得很好的水平。對岸因疫情封城，確實有幾個城市受影響，但即使封城消費者還是需要足夠的農產品，來維持的營養跟熱量，尤其在電商平台的業績反而在成長，這時候深根對岸市場的電商平台，是一個好的方式，但是傳統市場，通路還是有再走，只是用不同的方式在做採購，所以這部分業者可以去克服，期待外銷不受這次疫情的影響，以穩定農民收益。

農糧署表示，外銷為三箭之首，農委會於108年成立鳳梨外銷平台，媒合外銷業者與農民契作，由該署輔導供貨農民團體提升採後處理技術及建置冷鏈產銷設備，確保外銷鳳梨品質，並為降低集中中國大陸單一市場風險，補助外銷業者拓展中國大陸以外新興市場所需海運費每公斤6到20元及空運費每公斤30到100元。並針對登錄有案外銷 供果園，補助供貨單位及外銷業者分級包裝所需費用各2.5元/公斤。另積極向澳大利亞及紐西蘭等國申請鳳梨檢疫准入，其中，澳國已突破檢疫障礙，近期可望同意去冠芽鳳梨准入，拓展新興市場。

針對直銷部 分，以產銷履歷及有機驗證品項為優先，加強於各網路購物平台促銷 農產品，並宣導大眾於相關平台購買，強化電子商務通路及宅配服務。 輔導加工業者產製中間產品如餡料、飲品、果乾等多元化產品，補助加工處理費3元/公斤及集運費2元/公斤等，以延長儲存期及加值利用。