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三個月減重17公斤 美女教練分享「米飯三日循環法」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本美女教練Jun分享減肥的小撇步。圖／Instagram

年假結束，許多人因為吃了許多大魚大肉，而發福了不少、憂愁於如何減肥，卻不知該從何著手。日本一名女性健身教練Jun曾經在三個月內減重十七公斤、體脂肪降低16％，也參加過Best Body Japan橫濱大賽等健美比賽。現今則以自己的健美經驗，作為教練幫助有減重困擾的人們提供指導，著有「讓節食失敗的我也能夠瘦下來的『三日減糖瘦身』（ダイエットに失敗してきた私がやせた3Days糖質オフダイエット，暫譯）」。日前她在女性雜誌《美的》上針對飲食和生活習慣，建議幾項瘦身須知的必要原則。

飲食：無論增重或瘦身，關鍵都在飲食

對於想要瘦身的人而言，運動其實只佔了兩成的重要性；其他八成都在飲食控制上，Jun建議想要瘦身的人要嚴格控制飲食，盡量少吃澱粉類等含有高碳水的食物，飲食應該以低碳水、高蛋白為主要原則。以下是Jun所建議的五大飲食須知：

白飯的量以三天為一個循環：Jun建議以三天一個循環來調整白飯的量：第一天晚餐不吃白飯、第二天只有午餐吃白飯、第三天則三餐都禁食白飯，而每一餐最多也只吃一百公克的白飯。這樣的飯量對於瘦身來講效果最好。

大量攝取蛋白質：蛋白質的重量應該為目標體重的0.15%，也就是體重每多1公斤就應攝取該體重乘以1.5公克的蛋白質。至於魚、肉類等動物性蛋白質和豆腐等植物性蛋白質的比例，則應維持在五比一的比例是最適當的。

避免高糖份食物：麵粉類的料理，或是薯類、南瓜、玉米等根莖類，或是含有大量糖份的點心，都應該避免在瘦身期間攝取，至於含糖飲料則需嚴格禁止。

少油少炸物：使用大量油品所製的料理會妨礙脂肪燃燒，因此要避免攝取。美乃滋和沾醬等也是「看不見的油」，應盡量避免。至於魚、肉類所富含的脂肪，常常會隨著大量蛋白質下肚，食用時也應多家注意。相反的，青背魚類所富含的Omega-3脂肪酸或是亞麻仁油裡的中鏈脂肪酸，則可以安心攝取。

晚餐一定要在八點以前：睡前兩小時之內絕對不能進食，可以說是瘦身法則基本中的基本。不過倘若遇到加班等狀況，Jun也建議可以將晚餐原本的份量分為兩次，以晚餐時段為主，睡前為輔的原則，避免睡前空腹引起的暴飲暴食。

Jun建議以三天一個循環來調整白飯的量：第一天晚餐不吃白飯、第二天只有午餐吃白飯、第三天則三餐都禁食白飯，而每一餐最多也只吃一百公克的白飯。圖／美的

運動：增加日常生活的運動量

Jun建議讀者，可以在早上做一些伸展或是快走運動，並且以走樓梯取代電扶梯，或是用提早一站下捷運、繞路散步等方式，來增加一天的運動量，如此一來，即使不去健身房也可以達到瘦身的效果。

水分補給：一天要將1.5公升的水帶上身

水分如果補充不足，會影響體內循環功能，進而降低代謝。也可能進而導致排汗減少或便秘，因此建議一天至少要帶1.5公升的水在身上。一旦喉嚨感覺乾燥就要立刻補充水分，上廁所的次數也以一天八到十次為佳。

沐浴：溫度40～42度，每天20分鐘！ 利用浴缸提高體溫增進代謝

Jun也提醒讀者，若想要瘦身，那麼「泡澡」也是不可或缺的環節之一。其中又以能夠出汗的40～42為標準，泡20分鐘左右為佳。體溫升高以後不僅能夠增進睡眠品質，也可以達到瘦身效果。建議在泡澡時，也可以按摩一下大腿周圍的關節、伸展筋骨，瘦身效果會更好。

睡眠：一天穩定睡七小時，養成易瘦體質

睡眠不足會導致體內分解脂肪的荷爾蒙、抑制食慾的瘦蛋白等物質失衡，導致身體變成易胖體質。對於想瘦身的人而言，一天最起碼也得要睡上七個小時，才能穩定體內的分泌組成。

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