疫情影響 《癲鵝湖》等TIFA兩節目取消演出

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，2020TIFA台灣國際藝術節兩檔節目《癲鵝湖》及《透視》&《讓我們來談談Dis》取消，一檔節目《十二碗菜歌》決定延期。

兩廳院表示，國際巡演行政手續相當複雜，包括演出人員的簽證、海運、行程安排，其中很重要的環節是演出保險。《癲鵝湖》及《透視》&《讓我們來談談Dis》的團隊分別是英國的肯杜可團隊及愛爾蘭的舞蹈之家，受亞洲疫情影響，無法辦理相關海外保險，另考量後續巡演，可能受各國防疫及入境法規限制，影響巡演行程，經與兩廳院討論後，決定取消今年台北演出場次。

另外，2020TIFA開幕演出《十二碗菜歌》，以總鋪師的故事為主軸，把台菜的辦桌文化搬上舞台，在現場提供觀眾台菜小吃。但考量食物屬高風險的傳播途徑，在配合防疫及保留演出形式的前提下，兩廳院與團隊決議將此演出延期，預計將在今年秋天重回藝文廣場盛大演出。

目前兩廳院已啟動前台工作人員戴口罩、觀眾入場前量測體溫，並加強場館的消毒頻率，建議民眾進入場館可自主配戴口罩，若有感冒、發燒、咳嗽或身體不適應盡快就醫。