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悅讀書房／醫師手下母子均亡 非洲村民為何湧上道謝

聯合報 / 記者何定照／台北即時報導
《我如何真確理解世界》。圖/先覺出版提供

聯合晚報最新一期「悅讀書房」今天出刊，「本月精選」專欄推薦《真確》作者漢斯．羅斯林的《我如何真確理解世界》（先覺出版）。

比起微軟創辦人比爾．蓋茲狂推薦的《真確》，有如羅斯林自傳的本書可說更溫暖近人，充滿真情。該書更難得的是展現這位無國界醫師、公衛學家畢生奉獻貧困人們的可敬情懷，而這情懷重要性，其實不輸他推廣的「真確」重要性。

羅斯林在書中詳述家族四代如何從赤貧狀態一路進展，也自敘因大一承諾一位莫三比克獨立運動者未來赴該國就醫，才即使罹癌也要踐約。從非洲經歷、踏入研究領域、到成為教授乃至名講者，羅斯林始終心懷貧苦大眾，他追求真確的堅持，更可從家族及個人奮鬥經歷想見。書中不時可見對歐洲中心主義、階級冷血的反省，也是本書及羅斯林可貴之處。

以下為摘文：

村長再次表示村民對我來訪的滿足，算是為這段說明作結。腦海中一片困惑的我，只能為他們的心滿意足找到一個原因—他們終於等到這個殺掉我的機會了。我從未在這麼短的時間內，從驕傲的頂峰跌落到恐懼的無底深淵。我沉默無語。當時的我看起來一定嚇得要死。所有人都紋風不動，大家只是繼續面露微笑。我謹慎地評估：到底要不要請司機重新上車，載著我迅速離開此地？但此時圍觀的人潮已經從各個方向包圍車身。我緩緩靠向那名能說兩種語言的護士，問他：「那名婦人在我替她看診時死了，他們為什麼說對此感到滿意？你了解這是為什麼嗎？」（略）

直到今天，我仍記得每一句口譯出來的答覆：

「你為這名婦人和她的家人做了一件重要的事，遠遠超出我們這個偏僻荒遠、貧困至極的村莊居民的預期。我們一直認為，大城市醫院裡的醫生是重要人物，絕不會為一名來自鄉村的貧困婦人這麼做—你向她的家屬致上個人的哀悼之意後，穿過醫院前方的庭院，攔下當時正準備開走的疫苗注射車。你請司機將這名婦人的遺體運回她家中，以便安葬。你給婦人的丈夫一大塊乾淨的床單和另一片比較小的床單，讓他能夠包覆自己妻子的遺體與小嬰孩的屍塊。你也允許婦人的丈夫和兄弟一起搭乘運屍車回家。他們在下午回到村裡，使我們得以在晚上舉行體面的葬禮，讓她全家人和全村的人都能夠出席。在艱困時刻還能這麼尊重他人尊嚴的人，是會被銘記在心的。你和司機都沒有索取運輸費用，而我可以老實告訴你，這位婦人的丈夫和兄弟都窮到負擔不起運屍的交通費。如果不是高醫生幫忙，他們就得挑著死屍，走上整整一個晝夜。」

這個悲傷故事裡最關鍵的情節還沒有出現——村民其實是為了另一個人的所作所為而感謝我。當那名婦人死亡後，我厚著臉皮見了她的丈夫與兄弟，向他們表達最深沉的哀悼之意。但當時的我可完全沒有想到，要用擔架將死屍挑回老家安葬，是多麼沉重的挑戰。

當我匆匆和婦人的丈夫與兄弟說完話以後，有人從後方抓住我的手臂。是羅莎老媽。她嚴肅、低聲地說道：

「你有沒有意識到他們已經挑著她走了一整夜，沒吃東西、沒有睡覺，更沒有錢？」

我真的沒有想到。

「你現在應該開始想想，他們該怎麼做才能將遺體送回那座遙遠的村莊，以便舉行葬禮。」

我無語地聽著她的指令交付道：「你現在到外面去，攔下那輛準備要開走的疫苗注射車，交代司機，要他將這兩名男子、婦人和小嬰孩的遺體運回家。如果你不幫幫他們，下次那座村莊要是再有一個生產不順、需要醫療照護的婦女，恐怕就不會到這裡來了。我看那輛車已經塞滿東西了，趕快用跑的過去。」

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