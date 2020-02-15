在家運動防疫 新北市體育處每周五更新健身短片

新冠肺炎疫情延燒，新北市體育處表示，防疫健康運動不能斷，為了推廣運動防疫，昨天開始在臉書粉絲頁「新北運動聚點」推出運動防疫主題系列短片，由新北市國民運動中心教練示範，並且每周五推出新短片，讓民眾在家也能有固定運動習慣。

新北市體育處表示，「新北運動聚點」粉絲頁去年成立，防疫期間變身線上健身房，每周五推出居家運動影片，每支短片由運動中心教練示範3招，鼓勵民眾在家跟著做循環動作，讓身體達到適當運動強度，促進日常健康。昨天情人節，新北市體育處也發「情侶練核心」短片，克服幸福肥。

板橋國民運動中心教練多多表示，平常保持運動習慣是活力的來源，防疫期間運動更是最好的保護罩，他示範上肢運動，還有牽動全身的核心運動等，即使在家中運動，只要多做幾組循環，也可以達到上健身房效果。

體育處表示，有不同教練示範不同部位肌力，以及有氧、瑜珈等全身運動示範，民眾可搜尋FB粉絲專頁「新北運動聚點」https://www.facebook.com/newtaipeisportshub/，一起跟著運動短片短片增加肌力，也增加抵抗力。