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衛生紙之亂 消保處掛保證是謠言：供貨正常毋須恐慌

聯合報 / 記者陳宛茜/即時報導
圖為香港民眾與身後成堆的衛生紙。 圖／路透社

近日由於網路謠傳紙漿原料恐將短缺，造成消費者心理不安及恐慌，導致賣場出現搶購衛生紙等紙製商品的人潮。行政院消保處指出，經法務部調查局溯源追查證實為假消息並依法送辦。

消保處多日實地訪查，瞭解衛生紙原物料貨量充足，認為衛生紙供貨正常，消費者毋須搶購或囤積。

針對市場湧現衛生紙搶購囤貨潮一事，行政院消保處自2月9日起，每日均至大台北地區的6大賣場（大潤發、家樂福、愛買、全聯、頂好、好市多等量販店及超市）進行了解，並發動22縣市政府消保官同步訪查掌握全國各地賣場之衛生紙供貨情形。

消保處指出，整體而言，2月8日及9日二日量販店及超市應係適逢假日，購物人潮較多，且物流業休息未配送，致衛生紙貨量明顯不足；2月10日至14日上午訪查結果，廠商均持續進行補貨，貨量充足，晚間雖仍有部分賣場有貨量不足之情形，但缺貨程度已漸趨緩和。另各縣市政府2月11日訪查全國98家賣場，超過8成貨量充足（5成以上），貨量不足者（4成以下）僅1成多，與消保處之瞭解大致相同。

消保處於2月12日邀集6大賣場開會瞭解衛生紙之供貨狀況，業者表示貨量之供需與其地理位置（北、中、南）、所處區域（商業區或住宅區）、營運方式及消費者品牌喜好度有關；6家業者均表示衛生紙廠商供貨正常。行政院消保處亦請賣場業者協調廠商積極辦理補貨及配送事宜，俾及早消除消費者之疑慮。

消保處除將持續關注衛生紙供貨情形，也再次提醒消費者，政府已澄清衛生紙並無原料短缺及供貨不足情況，衛生紙缺貨或漲價之訊息亦經調查局證實為不實謠言，請消費者視需求適量購買，才是聰明消費。

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