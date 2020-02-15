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你知道罐頭分酸化與低酸性嗎？ 食藥署訂自主作業指引
賣場架上大大小小的罐頭，你知道依照罐頭食品的屬性，罐頭製成也有所不同，分為「酸化罐頭」、「低酸性罐頭」，食藥署近期預告「酸化罐頭食品製造業者自主衛生管理指引」草案，提供業者製成酸化罐頭時的作業標準，呼籲業者應依照指引作業，避免殺菌不佳，增加罐頭的食用風險，草案目前仍在兩個月的預告期，業者若有意見仍可反映。
食藥署食品組科長傅映先表示，罐頭在製成上分為「酸化罐頭」、「低酸性罐頭」，用科學的方式區分就是pH值在4.6以下，就屬於「酸化罐頭」，pH值大於4.6則屬於「低酸性罐頭」。
兩種可裝載的食物也有所不同，像是低酸性罐頭適合存放肉製品、蔬菜製品，主要是這些食物若存放的環境太酸，食物會變質，為了避免罐頭內的食物產生毒物，低酸性罐頭製成後還需要進行高溫殺菌，避免微生物生長繁殖。
酸化罐頭較多會存放耐酸的食物，如醬瓜、醬菜等，相較於低酸性罐頭，酸化罐頭的殺菌建議比較不嚴苛，傅映先說，因為食物存放在較酸的環境中，也比較不易滋生微生物。
傅映先說，此次預告「酸化罐頭食品製造業者自主衛生管理指引」草案，主要是近年投入罐頭產業的新生代愈來愈多，因此將衛生標準的作業細節寫得更明確。
包含罐頭酸化前，就應該先確認食物成品的pH值需小於等於4.6。酸化罐頭食品製程中如有油漬步驟，需於油漬前確認其pH值等。
傅映先表示，近期也有公布罐頭食品製造的QA幫助業者能優化作業流程，該自主管理指引仍在預告期間，業者若有建議可向食藥署反映。
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