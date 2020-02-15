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最優惠國旅補助 學、業界盼納假日、加碼團客優惠
為救觀光，交通部觀光局今年將再提出國旅補助方案，觀光局長周永暉已表示將會是最優惠方案。學界、業界認為，可以納入假日、加碼補助團體旅遊、增加補助次數等，達到活絡觀光效果。
台灣溫泉觀光協會理事長張榮南表示，陸客禁令加上疫情影響，現在不容易吸引國外客源來台，只能靠國旅活絡產業。但現在是連假日也沒有什麼人想要出去遊玩，應該增加國旅補助的時間帶、次數範圍，像是假日、連續假日也可以補助鼓勵出來玩，另外，增加補助次數，可以出來玩就多鼓勵。
靜宜大學觀光系副教授黃正聰表示，去年就有討論周六是否也納入補助時間，後來仍限周一到周五。今年這波衝擊比去年還大，預計國旅補助上，應該會有一些微調。
黃正聰也表示，這次疫情很多人不敢參與團體活動，若要推動國旅補助，團體旅遊方面也要有特別優惠的補助，讓大家出來玩。
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