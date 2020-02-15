盼快公布200億紓困方案 觀光業者：否則3月要倒一片

為了為觀光產業止血，行政院、交通部13日宣布將投入200億元紓困、復甦計畫。業者說，不知道撐不撐得下去，且政府的方案到底能不能幫業者度過難關，也是問號。希望可以盡快發布具體方案，否則3月開始，就可能倒一片。交通部、觀光局表示，將盡快發布實施，預計最慢2月底前就有一波會出爐。

根據交通部規畫，總方案共投入500億元，其中紓困方142.3億元、觀光產業復甦及振興方案54.5億元、觀光升級與轉型前瞻計畫300億元。

新北市旅館公會理事長曾美絹表示，現在就遇到員工薪水發不出來的問題了。政府雖然已經發布補助的大方向，但是很多細則、補助如何執行的具體方案都還沒出來，「心仍懸著」，不知道下一步該怎麼走，希望具體補助方案可以盡快出來。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，很多業者已遇到經營問題，應該要盡快公布紓困的細則與具體方案，讓他們可以解決當前問題。

由於國內有不少規模較小的旅行社，蕭博仁說，業者從2月1日起就開始虧損，如果覺得不堪再繼續虧下去，可能3月開始裁員、放無薪假。業者現在也無所適從，如果結果出來跟預期不一樣也會受不了，因此盼最慢2月下旬就趕快公布。

曾美絹表示，現在遇到最大的問題就是因營運不佳，銀行貸款也困難重重，希望具體措施除了可以減免旅館業的營所稅、地價稅等稅之外，還希望由政府擔任第三方保證人，協助業者向銀行貸款。蕭博仁表示，政府既然已經撥了40多億元給航空公司紓困，也希望促成航空公司減收旅行社費用，如果有多退的錢，也可多退回給客人。

對此，交通部、觀光局皆表示，目前仍與業者持續溝通、了解需求，具體的措施、方案，會在確認後，盡快對外發布，協助業者度過難關，預計最慢2月底前就有一波規畫出爐。