1片5元！桃園小黃運將可到這3處買口罩

新冠肺炎疫情延燒，交通產業從業人員須第一線接觸來自各地的乘客，為加強防疫，桃園市交通局爭取防疫口罩，每天獲配發7千片給轄內公車、計程車司機與機場捷運從業人員配戴，其中，小黃司機可到桃園市計程車客運商業同業公會、桃園市汽車駕駛員職業工會與退輔會榮民計程車服務中心桃園地區分中心3處購買，一片口罩5元。

市府交通局長劉慶豐說，市府及中央重視第一線市區公車及計程車駕駛員、桃園機場捷運站務人員的防疫工作，交通部依照桃園市公共運輸運具車籍所在地的車額數，以「每日每車一片口罩」為原則配售，即日起至29日止，每日配售7千片口罩。

市區公車每天分別配售給桃園市8家客運業者，各客運業者駕駛員可向所屬客運公司領取口罩，桃園機場捷運從業人員則可向桃園捷運公司領取口罩，另桃園市共5600名計程車駕駛員則依照分配原則，可至所屬地點共3處購買，每片口罩販售價格為5元。

交通局指出，交通公司、合作社等組織計程車，請洽桃園市計程車客運商業同業公會（地址：桃園市桃園區復興路305號；電洽03-3323549）；個人車行計程車請洽桃園市汽車駕駛員職業工會（地址：桃園市桃園區漢中路60號；電洽03-3757803）；桃園榮民計程車請洽行政院國軍退除役官兵輔導委員會榮民計程車服務中心桃園地區分中心（地址：桃園市桃園區成功路三段115巷1號；電洽03-3377000）。