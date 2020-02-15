快訊

「多1秒就能避免…」黑鷹致命5分鐘 低空穿行突失目視撞山

防堵失聯 柯文哲強調要合作：再不行就電子手銬

1片5元！桃園小黃運將可到這3處買口罩

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市交通局爭取防疫口罩，每天獲配發7千片給轄內公車、計程車司機與機場捷運從業人員配戴，其中，小黃司機可到桃園市計程車客運商業同業公會、桃園市汽車駕駛員職業工會與退輔會榮民計程車服務中心桃園地區分中心3處購買，一片口罩5元。圖／桃園市交通局提供

新冠肺炎疫情延燒，交通產業從業人員須第一線接觸來自各地的乘客，為加強防疫，桃園市交通局爭取防疫口罩，每天獲配發7千片給轄內公車、計程車司機與機場捷運從業人員配戴，其中，小黃司機可到桃園市計程車客運商業同業公會、桃園市汽車駕駛員職業工會與退輔會榮民計程車服務中心桃園地區分中心3處購買，一片口罩5元。

市府交通局長劉慶豐說，市府及中央重視第一線市區公車及計程車駕駛員、桃園機場捷運站務人員的防疫工作，交通部依照桃園市公共運輸運具車籍所在地的車額數，以「每日每車一片口罩」為原則配售，即日起至29日止，每日配售7千片口罩。

市區公車每天分別配售給桃園市8家客運業者，各客運業者駕駛員可向所屬客運公司領取口罩，桃園機場捷運從業人員則可向桃園捷運公司領取口罩，另桃園市共5600名計程車駕駛員則依照分配原則，可至所屬地點共3處購買，每片口罩販售價格為5元。

交通局指出，交通公司、合作社等組織計程車，請洽桃園市計程車客運商業同業公會（地址：桃園市桃園區復興路305號；電洽03-3323549）；個人車行計程車請洽桃園市汽車駕駛員職業工會（地址：桃園市桃園區漢中路60號；電洽03-3757803）；桃園榮民計程車請洽行政院國軍退除役官兵輔導委員會榮民計程車服務中心桃園地區分中心（地址：桃園市桃園區成功路三段115巷1號；電洽03-3377000）。

劉慶豐強調，交通部承諾在29日前口罩為穩定供貨，請各大眾運輸第一線從業人員無須搶購，不過交通部採每日固定數量配送，請相關從業人員先電洽所屬公司、公(工)會等組織聯繫數量，若發現咳嗽、發燒等身體不適狀況，請立即通報桃園市政府衛生局或撥打防疫通報專線1922。

桃園市交通局爭取防疫口罩，每天獲配發7千片給轄內公車、計程車司機與機場捷運從業人員配戴，公車司機一律都要配戴。圖／桃園市交通局提供

新冠肺炎 COVID-19 口罩
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

口罩重複使用 專家提醒絶對別用酒精和微波爐

你送整盒口罩我送整隻番鴨 彰化捐血贈品好霸氣

教育部發口罩給各縣市校園備用 高雄：有發已很感恩！

中小學配多少口罩才夠？家長團體：起碼每個小孩都有

相關新聞

搶口罩的人變少？ 網曝原因：關鍵在台灣感染源階段為何

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，由於病毒主要的傳播途徑為飛沫、接觸傳染，引發民眾搶購口罩、酒精，我國政府也實施口罩實名制來應對。但有一名網友昨（14）日在社群網站上發文表示，認為近日「搶口罩的人變少了」，原因在哪呢？對此，有網友就指出關鍵在台灣仍處於「家庭感染」階段。

1片5元！桃園小黃運將可到這3處買口罩

新冠肺炎疫情延燒，交通產業從業人員須第一線接觸來自各地的乘客，為加強防疫，桃園市交通局爭取防疫口罩，每天獲配發7千片給轄...

口罩重複使用 專家提醒絶對別用酒精和微波爐

武漢新冠肺炎疫情不斷升溫，口罩需求量大，坊間提供許多可重複使用的方法，但專家提醒，不可以用酒精消毒口罩，也不能用微波爐，...

你送整盒口罩我送整隻番鴨 彰化捐血贈品好霸氣

新冠肺炎疫情仍然吃緊，不僅鬧口罩荒，也鬧血荒，為鼓勵民眾踴躍捐血，彰化縣福興東區扶輪社本月23日在鹿港鎮公所前贈送整盒口...

一口氣送出5千個N95口罩 這個老闆既佛心又霸氣

在新冠肺炎疫情持續發燒之際，各地鬧口罩荒，要N95口罩更是難上加難，但彰化市金馬路二段一家溫體牛肉喬遷開幕，老闆林各聲一...

防新冠肺炎吃什麼提高免疫力？營養師推這些食物不能少

新冠肺炎持續延燒，醫療院所站在防疫第一線，也提高警覺，彰化員榮醫療體系近日開始使用熱顯像儀量體溫，可快速篩檢出進出醫院發...

烏來璞石麗緻2/14起「住房」停業一個月 泡湯正常營運

新冠肺炎衝擊國內觀光業，北台灣知名的溫泉會館、麗緻飯店集團旗下烏來璞石麗緻2/14起住房暫停營運一個月，僅保留泡湯區對外...

配售口罩各地數量不一 小黃運將怨不平

新冠肺炎疫情險峻，政府徵調口罩，全民瘋搶口罩，計程車司機每天載送不同客人，身處密閉空間，口罩成了必備品，但交通部公路總局...

情人節「罩」得住

昨天是2月14日西洋情人節，而在新冠肺炎的陰影下，口罩成為情人間必備單品，愛侶們手牽著手走過101前的巨型「LOVE」前，戴著口罩度過這個情人節。

買口罩狀況多 藥局忙翻天

口罩實名制讓許多藥局忙翻天，台南市多間藥局反映人手不足，甚至有70歲藥師要一人包口罩、賣口罩，一邊維持排隊秩序，還有民眾買到卡通圖案的兒童口罩，質疑不具醫療效果揚言要檢舉，或是口罩地圖更新速度不夠快，有人到藥局才發現已賣光，基層買賣口罩狀況層出不窮。

口罩送達 台南小黃司機免驚驚

計程車司機每天載送不同客人，口罩成了必備品，不過，台南有司機反映根本買不到口罩，讓他「心驚驚」；台南市交通局表示，中央昨已配送4200片口罩，送達各計程車從業公（工）會、合作社，今天起每人每周可一次買7片，採實名制登記購買。

台灣將成全球第二大口罩產地 3月拚日產千萬片

因應新冠肺炎疫情協助政府防疫，工研院攜手精機中心、金工中心及工具機公會等，工研院積極派員投入口罩自動化設備大廠-權和機械...

熱門新聞

寒流來襲 下周日全台天氣驟變

12星座上半年桃花運指數：金牛無心插柳 獅子全城熱戀

對身分證「2、1、4」活動買爆 珍煮丹緊急公告15、16日改為「全品項」

減肥藥「沛麗婷」證實具致癌風險 食藥署要求全面禁用

今暖熱以後…吳德榮：寒流將至強度僅次1月底的強寒流

台灣最棒咖啡店25強！吳則霖Simple Kaffa再度奪冠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。