228連假 多項公共運輸優惠鼓勵搭乘

228連假即將到來，為鼓勵民眾連假多搭公共運輸、紓解交通壅塞，交通部公路總局推出多項優惠，包括14家業者、90條國道客運路線平日優惠票價或原票價85折等。

交通部公路總局高雄市區監理所表示，此次228連假公共運輸優惠，包括2月27日0時起至3月1日24時止，共有14家業者90條國道客運路線享平日優惠票價或原票價85折，以阿羅哈客運為例，台北到高雄2排椅原價730元，優惠價640元；高雄-台中2排椅原價400元，優惠價300元，預售票開放訂位。

此外，搭乘國道客運、臺鐵及高鐵10小時內轉乘在地客運、公車的乘客，使用電子票證還有提供轉乘一段票或基本里程免費，39條「台灣好行」路線使用電子票證半價優惠，鼓勵民眾使用大眾運輸返鄉、出遊或返回工作崗位。

另因應武漢肺炎疫情，高雄市區監理所所長陳崑山說，已要求客運業者落實場站與車輛清潔及消毒工作，同時司機及場站服務人員全程戴口罩，場站備妥消毒液，讓旅客安心搭乘。