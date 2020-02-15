一口氣送出5千個N95口罩 這個老闆既佛心又霸氣

在新冠肺炎疫情持續發燒之際，各地鬧口罩荒，要N95口罩更是難上加難，但彰化市金馬路二段一家溫體牛肉喬遷開幕，老闆林各聲一口氣送出5千個N95口罩，堆得好高的N95口罩真霸氣，其他3千個要提供給有需要的醫療院所，另兩千個今天上午分送給民眾，一早就大排長龍，十分熱烈。

儘管政府一再宣示民眾使用醫療口罩就可以因應新冠病毒，呼籲民眾把防護能力更強的醫療及防疫人員，但業者今天開放民眾前往索取N95口罩，還是隊伍排了超過50公尺以上，顯然民眾對口罩需求仍十分強烈。

業者是從今天上9時50分開始發號碼牌，10時發放，但8點不到就有民眾前往排隊，不乏全家來排隊索取，老闆林各聲由民進黨彰化縣 黨部主委邱建富陪同，將N95口罩一發給排隊民眾；為了提供幼兒更多防護，他另外送給幼兒園200個N95口罩。

在鬧口罩荒之際，很多單位或個人也在送口罩，但因醫療口罩受到管制，一般都是非醫療用口罩，而N95目前市面很少，而且價位較高，甚少人送，因此林各聲送N95口罩即令人注目。

林各聲說，他過去從事營造工程，曾購進上萬N95口罩防護使用，在最近因疫情鬧口罩荒，就想到庫存還有N95，加上神明托夢，因此決定拿出5千個出來贈送，其中3千個送給有需要的醫療機構，另兩千個送給民眾。