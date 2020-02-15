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烏來璞石麗緻2/14起「住房」停業一個月 泡湯正常營運

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
烏來璞石麗緻住房多外海外客，目前暫停營業一個月。圖／摘自飯店官網

新冠肺炎衝擊國內觀光業，北台灣知名的溫泉會館、麗緻飯店集團旗下烏來璞石麗緻2/14起住房暫停營運一個月，僅保留泡湯區對外開放，並改為兩班制，以減少人力。

麗緻在台有6個據點，位於烏來的璞石麗緻以溫泉為最大賣點，過往溫泉季時一房難求，且滿到3月底。業者表示，璞石麗緻主要客源來自海外客，占比約7成，因為疫情關係，擔心旅客健康安全，所以住房停業一個月，「縮小服務範圍」。

住房休業的一個月，橫跨二二八連假檔期，駐店經理李政峻表示，已逐一去電詢問預約的客人，大家都能諒解，「沒有退訂，都願意延後入住」。這一個月僅開放湯屋與大眾湯，營業時間從原本早上7時到晚間9時縮短為早上9時到晚間7點半，藉此將人力從三班制減為二班制，3月中旬過後視疫情決定是否恢復。

璞石麗緻指出，停業前，住房業績平穩，一直維持在6~7成，疫情來襲，下滑約兩成，「但仍在水平上」。

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