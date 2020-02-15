南部進入枯水期 春耕灌溉啓動水庫吃緊

時序已進入枯水期，降雨量逐漸減少，河川流量亦有漸減趨勢，水庫在用水量大於進水量的情形下，蓄水量也將隨之降低，台南市水利局提醒要撙節用水，維持節水好習慣，有水當思無水之苦，防患未然；南水局也加強管控各標的用水，以順利度過枯水期。

水利局表示，台灣降雨特性豐枯十分明顯，一旦進入冬季即因為降雨量驟減，水庫進水量相對大幅減少，但用水量維持不變，水庫剩餘蓄水量必需支應後續春季、夏季用水，直到梅雨來臨；但萬一遇到春雨不佳亦或空梅等情形，無充分進水，水庫蓄水量恐將青黃不接甚或不足導致限水，台南市在104年及106年都遭遇類似情形。

依據經濟部水利署防災資訊網水庫水情顯示，目前曾文水庫蓄水量2億4033萬立方公尺（蓄水率47.26%）、烏山頭水庫蓄水量7828萬立方公尺（蓄水率87.9%）、南化水庫蓄水量4499萬立方公尺（49.2%）。

依據中央氣象局預報資料預估，未來一季降雨量2月正常略多，3月接近正常，4月尚未明朗，且各地第1期稻作已陸續開始供灌，故經濟部水利署及南區水資源局持續定期召開多次水情評估會議，檢討管控全臺各區水情，從水庫蓄水量、區域調度、灌溉管理等面向，謹慎管控各標的用水，以確保全臺供水穩定無虞。