鋒面將南下 台東農改場提醒農友釋迦及荖葉防寒害

中央氣象局預測16日將有道大陸冷氣團南下，農委會台東區農業改良場提醒台東農友，接近成熟的釋迦果因盡速採收、補強荖葉園的黑網及遮風網，以防寒害。

日前前一波冷氣團已造成國內部分農作物損失，台東農改場今天表示，中央氣象局預測明天（16日）開始，將有鋒面及大陸冷氣團南下，不排除有達「寒流」的機會，農友務必注意防寒，尤其台東的主要經濟作物釋迦和荖葉，正值採收期。

台東農改場指出，釋迦在低於攝氏15℃的環境下可能引發裂果，已近成熟果實，應盡快採收。果園防寒措施可選擇架設防風網或雙層套袋，防風網應選遮光率80%，黑色或白色皆可，搭設高度應達1.8公尺以上，保護範圍約13公尺，每隔13公尺需再架設一張網；已套紙袋者，在低溫來臨前可加套塑膠袋，套塑膠袋者則加套紙袋。