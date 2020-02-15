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近日回暖勿輕忽 下周低溫來襲農友注意防範
依據中央氣象局預報，高雄市2月17日起到2月19日止氣溫明顯偏低，農業局籲請農友多加留意，並注意防範，以減少損失。
高雄市農業局呼籲，蔬菜與瓜果類應設置防風牆、防風罩防寒；高雄市蜜棗、香蕉、蓮霧、鳳梨及番茄等須特別防範，果樹可以包裹樹幹、果實套袋及表土覆蓋等防寒措施。
另外，在冷氣團過境時，實施果園噴水禦寒，增施鉀、鈣肥，以增加作物耐寒力；寒流過後必須在葉面上噴灑低濃度氮肥等營養液，可促進植株與果實恢復生長，減少損害，對已受害的果樹，應行修剪寒害枝條提與葉片及疏花、疏果等提高葉果比的措施，果留在樹冠內部防止裂果，以減少傷害。
高雄市農業局呼籲，農民應做好防寒準備，這一波波低溫將持續數日，建議農民做好防災準備，注意回溫後植株養護，以減少農作物災害及財產損失。
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