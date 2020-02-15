近日回暖勿輕忽 下周低溫來襲農友注意防範

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，許多民眾從過年至今的出國行程全被打亂，有的人想出去無法去，有人想回來卻回不來，很多人想問若出國前事先有保旅遊綜合險，遇到這樣的狀況賠不賠，萬一出國被傳染了得治療能獲得保障嗎？

2020-02-15 09:59